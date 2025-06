Les reaccions a la decisió del govern espanyol sobre l'opa del BBVA al Banc Sabadell

Havia de ser un dia clau pel futur de l'opa del BBVA al Banc Sabadell i, cap a les dues, es confirmava la notícia. El govern espanyol anunciava que autoritzarà el procés de concentració bancària entre les dues entitats si mantenen la personalitat jurídica i patrimoni separats i autonomia de gestió durant almenys tres anys, ampliables a dos anys més. La notícia no ha trigat a generar les primeres reaccions.

Un dels primers a posicionar-se sobre la qüestió ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa. El líder del Govern català ha celebrat les condicions fixades per autoritzar l'opa. Així, creu que el fet d'impedir una fusió almenys els propers tres anys i altres mesures "garanteixen la competència equilibrada i els drets dels treballadors, dels clients i de les empreses". Així, considera que "la gestió rigorosa, dialogant i discreta ha donat els seus fruits" per tal de "protegir un sistema bancari arrelat al territori i adaptat a les necessitats de les famílies i empreses amb una oferta justa".

En una piulada a X, Illa diu que el govern espanyol "ha actuat posant per sobre l'interès general" i amb "respecte transparent i escrupolós a les regles i els temps". "Catalunya viu un bon moment econòmic i ofereix la confiança i l’entorn adients per acollir projectes empresarials que contribueixin a generar prosperitat", prosperitat que vol que sigui compartida amb tothom i per això cal "desplegar totes les potencialitats del país", ha tancat.

La cotització dels bancs a la borsa

Minuts després, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha aixecat la suspensió cautelar de la cotització dels dos bancs, un cop finalitzada la roda de premsa del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, posterior al Consell de Ministres. Segons ha informat l'organisme en un fet rellevant, la mesura ha deixat de tenir efecte a les 14.30h després "d'haver-se posat a disposició del públic informació suficient sobre les circumstàncies que han aconsellat l'adopció de l'acord de suspensió".