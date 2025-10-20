Entitats veïnals del sud de Sabadell, en contra dels discursos d’odi

Les associacions de veïns de la Creu de Barberà, Campoamor i Espronceda han publicat un manifest conjunt en què condemnen “rotundament” una convocatòria del partit d’extrema dreta a l’Escola Sallarès i Pla, alertant que “sota una falsa aparença de preocupació veïnal, promouen el discurs d’odi, la islamofòbia i la fractura social”.
Avui ha tingut lloc una concentració per part del partit d’extrema dreta i manifestants antifeixistes: uns, en protesta contra les classes de llengua àrab i cultura marroquina als centres educatius. Entitats antifeixistes “en defensa de la convivència” i “contra la propagació del discurs d’odi”. Les entitats reclamen que l’escola sigui “espai de trobada i de coneixement”, i rebutgen “qualsevol intent de criminalitzar per origen, religió o cultura”.
Durant les dues concentracions, un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra han acordonat la zona per evitar disputes entre els manifestants, malgrat que s'han produït moments de tensió.
Les associacions també han volgut remarcar la diversitat dels barris com un element essencial de la vida quotidiana: “Som barris vius, formats per persones de molts orígens que conviuen i treballen colze a colze. Cap ideologia de l’odi desfigurarà aquesta realitat”.
Finalment, fan una crida a les institucions públiques, entitats socials i ciutadania a “treballar plegats per construir comunitats basades en el respecte i el reconeixement mutu”. El text conclou amb un missatge clar: “En moments en què determinats sectors intenten dividir-nos, és més necessari que mai alçar la veu per la convivència, el respecte i els drets de totes les persones. No permetrem que l’odi arreli als nostres barris”.