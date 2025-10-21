El projecte ‘Sabadell Aigua Circular’, reconegut com a referent europeu a Brussel·les

El projecte ‘Sabadell Aigua Circular’, impulsat per l’Ajuntament de Sabadell i Aigües Sabadell en el marc del Biotop, ha estat reconegut com un projecte referent europeu en l’àmbit de la reutilització de l’aigua. L’associació Water Reuse Europe (WRE), entitat sense ànim de lucre que promou la gestió sostenible i resilient dels recursos hídrics, ha seleccionat la iniciativa com una de les bones pràctiques europees en aquest camp.
Aquest dimarts, el director general d’Aigües Sabadell, Lluís Jordan, ha presentat el projecte a Brussel·les, durant la tercera edició del Knowledge Exchange Day, una trobada organitzada per WRE que reuneix els projectes més innovadors sobre reutilització d’aigua desenvolupats arreu d’Europa. L’associació està formada per entitats públiques, empreses i centres de recerca europeus, així com membres associats dels Estats Units i Canadà. De Catalunya, en forma part el Centre Tecnològic Eurecat.
El projecte ‘Sabadell Aigua Circular’ té com a objectiu enfortir la resiliència hídrica de la ciutat, apostant per dos grans eixos: l’aprofitament dels recursos hídrics propis (procedents de pous i mines) i la promoció dels usos directes de l’aigua regenerada. La fita és substituir fins al 20% del consum anual d’aigua de Sabadell per aigua freàtica o regenerada.
La primera fase del projecte es troba pràcticament completada, amb la majoria de les obres realitzades entre el 2024 i el 2025. En l’àmbit de l’aigua freàtica, ja s’han instal·lat 2 quilòmetres de noves canonades que connecten els pous del Ripoll, les mines existents i el Parc Catalunya amb la nova Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP), ubicada a Serra Camaró. Aquesta planta, actualment en fase de proves, entrarà en funcionament a principis de 2026 i permetrà tractar fins a 1 hm³ d’aigua freàtica, reduint així la dependència dels embassaments, especialment en períodes de sequera.
Pel que fa a l’aigua regenerada, el projecte amplia l’experiència reeixida de la zona industrial i comercial de Sant Pau de Riu Sec, on més del 50% de l’aigua consumida el 2024 ja va ser regenerada. En aquesta primera fase, s’han construït 3 nous quilòmetres de canonades que arriben fins a Can Gambús, i s’estan ultimant els treballs per a l’adequació d’un grup de pressió a Riu Sec que impulsarà l’aigua fins a aquesta zona.
El 2024, Sabadell va distribuir 93.412 m³ d’aigua regenerada, un increment del 82% respecte a l’any anterior. A mitjà termini, la ciutat preveu assolir 1 hm³ anual d’aigua regenerada, consolidant-se com un exemple de gestió circular i eficient del recurs.
A més de continuar ampliant la seva xarxa interna, Sabadell aspira a exportar aigua regenerada als municipis veïns. S’estan estudiant dos eixos de connexió: un cap a Cerdanyola i Sant Cugat, en el marc d’un projecte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona des de l’EDAR de Riu Sec, i un altre cap a Santa Perpètua de Mogoda, en col·laboració amb el Pla Director d’Aigua Regenerada d’aquest municipi.