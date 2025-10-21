Cristina Lagé (Generalitat), visita la Casa Duran: "Sabadell és una ciutat molt important pel turisme a Catalunya"

La directora general de Turisme de la Generalitat, Cristina Lagé, va visitar l'Oficina de Turisme de Sabadell, ubicada a la Casa Duran, aquest dilluns. Lagé va recórrer les diferents estances com el celler, el pati, salons i la fàbrica de sabó. La comitiva que l'acompanyava comptava amb Lluís Matas, tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica; i Katia Botta, regidora de Projecció de Ciutat i Turisme.
"Sabadell és una ciutat molt important pel turisme a Catalunya, perquè té un relat que explica molt bé què és aquest país", va destacar Lagé. L'oficina de Sabadell forma part de la xarxa d'oficines de turisme de la Generalitat, que són més de 280, que tenim més de 280 repartides per tot Catalunya.
Una part d'aquest relat que cita Lagé es pot veure a la Casa Duran, que data de 1578 i és un dels cinc béns culturals d'interès nacional (BCIN) de Sabadell, la màxima protecció patrimonial. L'Oficina de Turisme de la ciutat va obrir el 2024 i durant el primer any va rebre 25.000 visitants; més del 90% provinents de Catalunya segons dades de l'Ajuntament.
En aquests moments, l'Escola Superior de Disseny (ESDi) de Sabadell té una exposició de vestuari d'època a la planta baixa de la Casa Duran, que també va ser objecte de visita per part de la responsable de Turisme.