VÍDEO | Graven un cotxe circulant contra direcció a la Gran Via de Sabadell

Una infracció que li hauria pogut sortir molt cara. La conductora d'un turisme de color blanc va ser caçada circulant contra direcció a plena Gran Via, concretament al túnel previ a l'Hospital Parc Taulí, direcció sud. Diàriament, passen per la Gran Via milers de cotxes i, en aquest tram, tan sols hi ha un únic carril per cada sentit, separat per una doble línia contínua que indica clarament la direcció de la circulació. Tot i l'alerta a cop de clàxon dels altres conductors de la via, el vehicle va trigar uns segons a adonar-se que no estava circulant pel carril correcte.
Tal com es pot veure en el vídeo, a pocs metres d'una filera de cotxes que seguien la marxa correctament, el vehicle blanc va veure l'errada i va rectificar, posant-se al seu carril corresponent. Es desconeix si la confusió prové d'una errada involuntària o d'una manca evident de concentració al volant. De totes maneres, el problema no va transcendir i va quedar en un ensurt sense cap afectació, encara que diversos usuaris han emès la seva queixa a través de les xarxes socials, assegurant que "hi hauria d'haver mesures".
Cada vegada més denúncies per distraccions al volant
De fet, fa dues setmanes, el Servei Català de Trànsit, la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra van dur a terme un operatiu intensiu per combatre les distraccions al volant i detectar manques de concentració durant la conducció. En tan sols una setmana, a Sabadell, es van confeccionar un total de 128 denúncies relacionades amb les distraccions al volant, cosa que demostra que cada vegada més conductors reben estímuls que els altera la concentració al volant. Durant el 2024 es van posar un total de 32.669 denúncies de trànsit, englobant tots els delictes, i 784 d’aquestes van ser per l’ús del mòbil o altres aparells de comunicació. Per aquest motiu, la policia catalana, agents locals i el Servei Català de Trànsit van tirar endavant la campanya de prevenció “fent controls a les cruïlles regulades amb semàfors i controls dinàmics per detectar l’ús de dispositius durant la conducció”, segons fonts municipals.