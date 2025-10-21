Un rentaplats provoca un incendi en un domicili de Sabadell

Un curtcircuit en un rentaplats va provocar un incendi en un domicili de Sabadell. Els fets van succeir dilluns passat, dia 20 d'octubre, al vespre al carrer de Walter Benjamin número 22, al barri de Castellarnau. Els cossos d'emergència van rebre l'avís dels veïns a les 19:46 h i van intervenir dues unitats de la Policia Municipal i tres dotacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, que es van encarregar d'extingir l'incendi, que va acabar amb un ensurt. \r\n\r\nQuan van arribar els bombers, la cuina del domicili era plena de fum i hi havia l'electrodomèstic en flames, segons informen des del mateix cos de rescat, encara que van poder resoldre l'incident sense cap complicació ni es van haver de lamentar persones afectades. Els bombers van ventilar la cuina de l'habitatge i van dur a terme les pertinents tasques de sanejament de l'espai. Afortunadament, no es va requerir el servei del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ja que ningú dels que es trobaven a l'interior de la casa va patir cap afectació. \r\n