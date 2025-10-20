Més d'1,3 milions d'euros destinats a renovar un equipament esportiu i una escola

La Junta de Govern Local ha aprovat la millora de dos equipaments municipals: un de l'àmbit esportiu i un altre de l'educatiu. En el primer cas, s'ha donat el vistiplau a l'expedient de contractació de les obres de millora de Cal Balsach, valorades en gairebé 900.000 euros. L'objectiu de la millora, segons ha explicat el portaveu del Govern, Eloi Cortés, és fer de l'equipament un espai més eficient, saludable i còmode i allargar la vida útil del pavelló. Les obres inclouen la rehabilitació de la coberta, mitjançant la superposició d'un nou aïllament i impermeabilització per millorar-ne l'eficiència tèrmica i la durabilitat. "A part, instal·larem un sistema de plaques fotovoltaiques per promoure la generació d'energia neta i un model més sostenible, en general", ha assegurat Cortés.
D'altra banda, es millorarà la protecció contra incendis de la instal·lació i es condicionarà acústicament, de manera que es pretén fer un espai menys sorollós tant a dins com a fora; es renovarà la ventilació per afavorir una millor qualitat de l'aire interior, i es rehabilitarà el paviment de fusta. El 55% de les obres es realitzaran amb pressupost municipal, mentre que la resta compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, valorada en 400.000 euros.
Renovació de la pintura i el revestiment de l'Escola Miquel Carreras
L'altre punt aprovat per la Junta de Govern Local ha estat el projecte de renovació i millora de pintura i revestiments a l’escola Miquel Carreras, al barri de Ca n’Oriac. L’actuació compta amb un pressupost de més de 449.000 euros i forma part dels treballs de pintura que l’Ajuntament està impulsant als centres educatius i que sumen una inversió global superior als 2 milions d’euros. En aquest cas es tracta de treballs tant exteriors com interiors al centre educatiu, en un total de sis edificis.
Primerament, es preveu fer la reparació puntual de les parets arrebossades de les façanes i els revestiments interiors que ho requereixin, abans de pintar-los, per millorar-les i reparar els possibles desperfectes que hi pugui haver. També es faran treballs de pintura a fusteria, estructures metàl·liques, tancaments, sostres o canalitzacions, entre d’altres. "Es vol fer servir una pintura especial que ajudi a reduir l'emissió de calor durant els mesos més calorosos", ha explicat el portaveu del Govern.
A part de l'actuació que es realitzarà en aquest centre, es farà el mateix a les escoles Roureda, Calvet d’Estrella, Sallarès i Pla, La Romànica, Joanot Alisanda i La Trama, així com ja s'ha fet en altres centres educatius l’Escola Concòrdia, Floresta i Juan Ramon Jiménez, i l’escola bressol Vapor Buxeda Nou.