Detinguts dos germans implicats en una baralla domèstica a Sabadell

Dos germans van ser detinguts diumenge passat a la nit després de veure's implicats en una baralla domèstica al barri de Can Puiggener, de Sabadell. Concretament, els fets van succeir al carrer de Las Navas, al voltant de les 23 h, per causes que es desconeixen. Segons informen fonts municipals, quatre unitats de la Policia Local van desplaçar-se fins al lloc dels fets i van acabar detenint els dos implicats en la baralla. A part, també s'hi van desplaçar tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tot i que en tractar-se d'una discussió amb agressió no han pogut confirmar l'estat de la gravetat dels implicats. \r\n\r\nNo és la primera vegada que es viu una situació d'aquestes característiques al barri. Fa poc més d'un any, els Mossos d'Esquadra van investigar un conflicte arran d'una petició de mà que hauria acabat amb una baralla i, finalment, amb l'apunyalament d'un home a un altre. \r\n