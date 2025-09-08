Pepe Martí, tercer al GP de Monza amb una gran remuntada

Primer podi en cursa llarga per a Pepe Martí en la Fórmula 2. El sabadellenc va signar una espectacular remuntada, passant del tretzè lloc en què va iniciar la cursa fins a una tercera posició que fins i tot va poder ser millor. La cursa a Monza va ser de bogeria. El del Campos Racing va ser el més llest de la graella i va aprofitar els accidents en el circuit per avançar posicions amb una bona estratègia per evitar les aglomeracions de cotxes provocades pel seu company Arvid Lindblad, que va deixar fora de combat dos pilots. Martí va agafar l'escapatòria en la corba 1, evitant la multitud de vehicles de la zona i es va situar quart.
Després de gestionar amb calma la resta del Gran Premi, a tres voltes per al final, el sabadellenc va avançar Rafael Villagómez, assaltant la zona de podi. L'acció va ser investigada per un toc, però finalment es va desestimar la sanció. Va lluitar en el final pel segon lloc, que va mantenir el paraguaià Joshua Durksen amb una bona maniobra davant l'atac de Martí, que va quedar amb el monoplaça malmès i ja no va tenir opcions de pujar un esglaó més. Tot i això, sí que va poder tancar el camí a Villagómez en els seus intents de recuperar la posició de podi, finalitzant una dècima per sobre del mexicà i a només tres de Durksen.
Amb aquesta tercera posició a Monza, el sabadellenc puja una posició en la classificació general d'aquesta temporada a la Fórmula 2, fins al sisè lloc en una temporada de creixement i bones sensacions. El podi, a més, és el primer de Pepe Martí en una cursa llarga després dels tres triomfs en carreres a l'esprint que ha aconseguit en la categoria. La pròxima parada en el calendari del motor serà al Gran Premi de Bakú, a Àzerbaidjann, en quinze dies, el 21 de setembre.