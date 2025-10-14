Jordi San Andrés, l'enginyer sabadellenc que treballa amb Fernando Alonso

Era l'any 2006 quan el reconegut pilot de Fórmula 1 Fernando Alonso aixecava el seu segon campionat mundial. A Sabadell, un nen de cinc anys ho gaudia i celebrava a casa. Aquest noi era Jordi San Andrés, que ara en té 24 i treballa com a enginyer de performance per l'escuderia britànica Aston Martin, on rep suggeriments del seu ídol Fernando Alonso i treballa per aconseguir la seva desitjada trenta-tresena victòria. La 33, com diuen els seus fans.
"En poques paraules, la meva missió és que el cotxe vagi més de pressa", simplifica San Andrés. El jove enginyer sabadellenc és un dels encarregats de trobar "el disseny més adequat per cada circuit". El seu és un treball on la precisió i la concentració juguen un paper clau, milions d'euros estan en joc i, a vegades, fins i tot la vida dels pilots. Va estudiar enginyeria aeroespacial i poc després d'acabar el grau ja estava a Silverstone, ben a prop de Londres, treballant gairebé colze a colze amb Fernando Alonso i Lance Stroll, els dos pilots de l'escuderia.
La passió de San Andrés pel món del motor és intrínseca. D'adolescent va ser campió en diverses categories kàrting, però ho va haver de deixar per "raons econòmiques". Però va trobar en les competicions de ral·lis un nou propòsit: "Amb victòries, la Federació Catalana et subvenciona per continuar competint". La darrera cursa en què va participar va ser el Volant RACC, que "es tracta d'una cursa on tothom competeix amb el mateix vehicle, un Peugeot 208. Vaig quedar primer", recorda.
A Aston Martin entenen també la seva estima per competir i això li ha permès combinar aquestes dues existències: pilot i enginyer. "Tot i això, gasto sempre els dies de vacances en competir", diu entre rialles.
Aquesta combinació ha engrandit la seva visió com a enginyer: "T'adones que a l'hora d'establir millores els números no ho són tot i, també, que a vegades els que s'equivoquen són els pilots".
El sabadellenc té un missatge per tots aquells joves que vulguin seguir un camí similar al seu: "No has de deixar mai d'aprendre, els coneixements universitaris no són suficients. Les escuderies reben moltíssims currículums, has de trobar aptituds que et diferencien de la resta". El seu somni és una odissea que molt pocs han aconseguit perquè "és un ofici molt sacrificat, has de deixar moltes coses de banda. Les jornades sempre s'allarguen i vius fora de casa, no deixes de viatjar", remarca.
Per ara, Jordi San Andrés treballa sempre des de la seu d'Aston Martin a Silverstone, però el seu objectiu és viatjar amb l'equip arreu del món durant els campionats mundials ja que "crec que és el moment perfecte, sobretot per la meva edat". La cursa acaba de començar.