3 de cada 5, més sostenibles

La gran majoria de vehicles matriculats a Sabadell aquest 2026 ja són parcialment o totalment elèctrics. El 68% de les vendes de turismes entre el gener i l’abril d’enguany als concessionaris sabadellencs ja ho són, quatre punts més que el primer quadrimestre del 2025, segons les darreres dades de la patronal catalana de la distribució d’automoció, Fecavem. Tot i això, l’opció de gasolina continua sent una de les més sol·licitades entre els sabadellencs, amb més de 300 unitats matriculades durant els primers quatre mesos de l’any.
Un comportament que contrasta amb l’opció dièsel, que mes a mes va perdent pistonada, tancant el primer quadrimestre amb tan sols 37 turismes matriculats, pels 71 del mateix període del 2025, segons les dades facilitades per la patronal catalana de la distribució d’automoció.
Respecte a les opcions més sostenibles, els híbrids no endollables són els que experimenten un comportament més positiu, arribant a representar prop del 50% de les matriculacions de turismes d’enguany. L’opció 100% sostenible, l’elèctric, es manté estable, representant avui una quota del 10%, lluny encara dels objectius de la Unió Europea.
Un 10% menys
D’altra banda, i en xifres totals, aquest inici de 2026 les matriculacions de turismes als centres de distribució sabadellencs han patit una lleugera frenada respecte al mateix període del 2025, amb un descens del 10% del nombre de matriculacions, tancant el primer quadrimestre amb 1.311 unitats, respecte de les 1.467. A Terrassa, per exemple, de gener a abril en el conjunt de concessionaris s’ha experimentat un creixement del 30%, passant de les 1.055 unitats matriculades en els primers quatre mesos del 2025 a les 1.377 actuals. Per models, el Dacia Sandero, l’Audi A3 i el Toyota -HR, són els més sol·licitats entre els sabadellencs, arribant en el seu conjunt a superar els centenar d’unitats.