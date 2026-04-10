Ippon Motor Vallés presenta el nou RAV4: “Volem fer partícips als sabadellencs de les novetats de Toyota”

El concessionari sabadellenc Ippon Motor Vallés va presentar dijous passat en societat la nova generació del RAV4, el SUV de Toyota davant més de mig centenar de clients, que no es van voler perdre les novetats del nou model de la marca japonesa.
La presentació del nou vehicle va ser el primer acte sota la direcció de Grup Llavina, la companyia d’automoció que recentment ha adquirit dos concessionaris de Toyota –Sabadell i Sant Cugat– i Lexus Sabadell. “Aquest és el primer, però en vindran molts més. Volem explicar als sabadellencs que fem molt més que vendre cotxes, i que volem que formin part de la nostra família”, apunta Enric Jaulent, director de màrqueting del grup català. Una companyia que es troba en fase d’expansió i que després de la integració dels nous actius al Vallès Occidental preveu tancar l’exercici 2026 amb una facturació de 218 milions d’euros.
Durant l’acte, Sergi Méndez, Product Genius del RAV4, va desvetllar davant els assistents les principals novetats d’un vehicle que “destaca per un disseny més robust i modern, amb línies marcades i una presència més esportiva” i que “incorpora tecnologia híbrida avançada, que millora l’eficiència i redueix les emissions sense renunciar a bones prestacions”. Les motoritzacions disponibles de la sisena generació del RAV4 poden ser híbrida convencional (HEV) o híbrida endollable (PHEV), més potent i amb autonomia elèctrica, amb més de 300 CV de potència.
“Volem estar al dia a dia dels sabadellencs”
Malgrat el canvi de propietat, Grup Llavina manté l'estructura dels treballadors d’Ippon Motor Vallès –prop d’una cinquantena– que ja formaven part d’Ippon Motor Vallés sota l’antiga gestió, perquè segons apunta Jaulent, “no venim a canviar les coses, sinó a millorar-les i, per tant, aquelles que funcionen s’han de cuidar. Des del grup –Grup Llavina– hem fet una aposta molt clara i decidida. Els nostres orígens són de Barcelona, però volem estar al dia a dia amb els sabadellencs, i aquesta és la nostra raó de ser: tenir el client sabadellenc al centre”, defensa Jaulent.