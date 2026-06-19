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Sabadell

Un camió trenca un arbre per la meitat en una zona peatonal del Centre de Sabadell

Els fets han tingut lloc aquesta tarda, al carrer de Marià Fortuny

  • L'arbre trencat al carrer de Marià Fortuny -
Publicat el 19 de juny de 2026 a les 16:29
Actualitzat el 19 de juny de 2026 a les 16:58

Un arbre ha quedat partit per la meitat després que un camió hagi impactat amb una de les branques aquesta tarda al carrer de Marià Fortuny, al Centre de Sabadell. El xoc ha provocat el trencament del tronc, fent caure gran part de la capçada sobre la vorera. El conductor del camió, que ha baixat a mirar què havia passat, ha assegurat que "pensava que havia trencat tan sols una branca", i no l'arbre sencer. L'incident no ha causat ferits, tot i que la caiguda de l'arbre ha obligat a extremar les precaucions dels vianants que transitaven per la zona. 

La Policia Municipal s'ha desplaçat ràpidament fins a la zona dels fets i els Bombers de la Generalitat s'han fet càrrec de les tasques de retirada de l'arbre. De totes maneres, sembla que l'arbre estava en mal estat, cosa que n'ha facilitat la caiguda. De fet, ha estat una de les sorpreses del conductor en veure l'interior del tronc: "Està buit per dins. He tocat la branca i ha caigut tot... era molt dèbil", ha dit. 

  • L`arbre trencat al carrer de Marià Fortuny
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