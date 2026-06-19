ARA A PORTADA
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Tota la temporada en un partit: el CE Sabadell, a una victòria de tocar el cel Marc Segarra Rodríguez
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'Sold out': la Nova Creu Alta es tornarà a omplir en el duel decisiu per l'ascens a Segona Marc Segarra Rodríguez
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Rubén Martínez: "Estem a una victòria del futbol professional, una fita amb què somiem tots des de petits" Marc Segarra Rodríguez
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Pep Sala (Sau): “El Carles estaria content que la gent el recordés amb tanta estima” Guillem Plans Roca
Un camió trenca un arbre per la meitat en una zona peatonal del Centre de Sabadell
Els fets han tingut lloc aquesta tarda, al carrer de Marià Fortuny