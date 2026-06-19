Presenten una trentena de propostes per reconduir la situació del català a Sabadell

La Taula Sabadellenca per la Llengua Catalana ha presentat a la Fundació Bosch i Cardellach una bateria de propostes per revertir la situació actual del català. La llengua catalana “ha perdut centralitat i utilitat social en nombrosos àmbits de la vida quotidiana”, ha remarcat Sever Salvador, un dels membres de la taula. En total, una trentena de propostes agrupades en deu àmbits: esport, economia i comerç, sindicats, sanitat, educació, justícia, cultura i lleure, joventut, gent gran i immigració. Les propostes sorgeixen de la reflexió duta a terme en la Jornada per la Llengua que va impulsar la Taula Sabadellenca el passat 25 d’abril i celebrada a l’Escola Pia, amb l’assistència de representants de 44 entitats de Sabadell i 19 persones a títol individual. La Taula assenyala la necessitat de “garantir de manera efectiva els drets lingüístics de la ciutadania”.
Fruit de la jornada, algunes de les propostes que s’ha definit són: en l’àmbit esportiu, reforçar la formació lingüística de monitors i entrenadors o que el català sigui la llengua habitual de relació de clubs i activitats esportives. En l’àmbit del comerç, fer complir la normativa lingüística, garantir el coneixement del català en els llocs d’atenció al públic i facilitar la formació lingüística als treballadors dels establiments comercials. De l’àmbit sindical, es vol promoure l’ús en l’entorn laboral, entre altres accions. En sanitat, garantir l’atenció sanitària en català i incorporar criteris lingüístics en els processos de formació i contractació. A l’educació, reforçar les aules d’acollida, garantir l’ús del català als espais no lectius i incrementar la supervisió del compliment del model lingüístic educatiu.