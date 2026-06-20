Com serà la rua de l’ascens del CE Sabadell? Horaris, recorregut i tots els detalls de la gran festa arlequinada

El Centre d'Esports Sabadell ha tornat a Segona Divisió cinc anys després gràcies a l'espectacular remuntada davant el Zamora, viscuda ahir en una Nova Creu Alta absolutament entregada al seu equip. Avui, després de la festa al santuari arlequinat, arriba el moment en què afició i equip celebren aquesta fita als carrers de la ciutat.
Segons informa l'Ajuntament a xarxes socials, la rua de celebració començarà a les 19.00 hores, quan l’autobús amb la plantilla, el cos tècnic i la comitiva arlequinada sortirà des de la Nova Creu Alta en direcció al centre. L’objectiu és que l’afició pugui acompanyar l’equip durant tot el trajecte abans de l’arribada a la plaça de Sant Roc.
Tal com ha detallat el consistori, la rua sortirà de la Nova Creu Alta i avançarà per l'avinguda de Lluís Companys abans d'enfilar el carrer de Pi i Maragall. Des d'allà continuarà per la plaça de la Creu Alta i l'avinguda de l'Onze de Setembre, per seguir posteriorment per la Via de Massagué, el passeig de Manresa i el passeig de la Plaça Major fins a arribar a la plaça Doctor Robert, al Centre.
Un cop finalitzada la rua, la comitiva serà rebuda al Saló de Plens de l’Ajuntament de Sabadell. Posteriorment, està previst que jugadors, tècnics i directius surtin al balcó consistorial per oferir l’ascens a tota l’afició. Aquest moment està previst aproximadament a les 20.00 hores.