La vida de Feliu Formosa, en un llibre de converses

Durant cinc anys, l'escriptora i professora Maria Enrich i la bibliotecària i gestora cultural Judit Junyent -totes dues anoienques- han conversat regularment amb el poeta, traductor i escriptor Feliu Formosa amb l'objectiu de fer una biografia del prolífic autor de Sabadell. Al llarg del procés, però, van decidir no escriure una biografia "a l'ús" i van optar per un llibre de converses que segueix la seva cronologia, des de la infantesa fins que compleix 90 anys. "No existia cap treball que endreci la vida d'en Feliu", ha relatat Enrich, que afegeix que han intentat "captar molt la seva psicologia i els elements extratextuals". "Quan la gent llegeix el llibre ens diu que els sembla que el Feliu estigui present", expliquen.
Feliu Formosa i Torres (Sabadell, 10 de setembre de 1934) és traductor, poeta, prosista, director de teatre, professor d'art dramàtic i actor. Al llarg de la seva vida ha publicat més d'un centenar de traduccions -entre les quals Brecht, Kafka, Klaus Mann o Rainer Maria Rilke-, més de trenta llibres de creació pròpia i poemaris. De fet, aquest mes de març, arribant gairebé als 92 anys, ha sortit a la llum 'Vincles', el llibre de poemes més personal que ha publicat Formosa des de 'Cançoner' (1976).
"Molta gent coneix el Feliu poeta o el Feliu traductor, però el Feliu té molts vessants i hem intentat lligar-les totes", expliquen les dues autores del llibre. Alhora, creuen que amb aquest volum "molta gent ha descobert la part mundana del Feliu". "Molta gent el coneix com el savi que és, però desconeixen la part més mundana", exposen.
El llibre està ordenat en blocs com ara 'Infantesa i adolescència (1934-1951)', 'Anys convulsos (1974-1981)' o 'El jubilat que no es jubila (2000-2004)'. A més, el volum es complementa amb les veus d'amics i testimonis que en algun moment o altre han tingut relació amb Feliu Formosa, així com amb la mirada dels seus familiars. Algunes de les personalitats que han participat en el llibre són Àlex Susanna, Joan Casas Fuster, Miquel Desclot, les seves filles Clara i Ester Formosa Planas o la seva segona dona Anna Vila.
Les autores també han destacat que es tracta d'un llibre "poc editat" i que han volgut respectar molt el seu llenguatge. "Hem tret algunes coses, però no n'hem afegit cap, per això diem que és un llibre de converses i no una entrevista periodística", detalla Junyent. A més, al principi de cada bloc hi apareix allò que les autores han anomenat 'davantal'. "El davantal crea com una segona història. Expliquem els viatges que hem fet en ciutats clau dins de l'itinerari biogràfic d'en Formosa o alguna anècdota que ha de venir a continuació", exposa Enrich.