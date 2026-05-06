Mossos a l’escola: què en pensen les famílies?

La manifestació contra la presència de mossos d’Esquadra a l’institut escola Sallarès i Pla ha reunit amb prou feines una cinquantena de persones davant del centre educatiu aquest dijous. La protesta estava convocada des de feia una setmana per l’Assemblea Docent Sabadell, un col·lectiu de professors de la ciutat, i la CGT. La majoria de sindicats, com USTEC-STEs, CCOO i UGT, no van assistir a la convocatòria.
El resultat va ser una concentració minoritària, en què vam veure professors del mateix centre i d’altres instituts i escoles de la ciutat, que van mostrar el seu rebuig a la incorporació de mossos de paisà al centre educatiu i, a més, van aprofitar per recuperar les reivindicacions del col·lectiu, com l’augment de recursos humans i professionals. Ens sembla perfecte que els docents diguin la seva i reclamin els seus drets, i de fet els donem suport reiteradament des d’aquestes línies, però creiem que aquesta vegada ens falta la meitat de la fotografia.
On són les famílies del Sallarès i Pla? Per què no eren a la manifestació? Aquesta absència —i aquest silenci— es pot interpretar com una aprovació de la mesura. Potser les famílies veuen bé que hi hagi mossos al centre, o potser no. En tot cas, el fet que no hi hagin assistit és prou eloqüent.
Dit això, després de veure la manifestació, ens agradaria demanar que no es polititzi aquesta qüestió. La implementació de la prova pilot depèn de la direcció del centre, està aprovada per Educació i s’ha d’aplicar de la manera més serena i transparent possible. Deixem que segueixi endavant i, en tot cas, ja valorarem en el futur si ha estat un èxit o un fracàs.