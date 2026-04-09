Un nou model per gestionar la diversitat

"Els experts asseguren que ara es diagnostiquen més casos, però no descarten que la prevalença hagi augmentat de manera real"

09 d’abril de 2026

El nombre de trastorns en infants s’ha duplicat en els darrers cinc anys. Penseu un segon en el vostre entorn i segur que us vindrà al cap algun cas de TEA, TDAH, dislèxia, disgrafia... –entre moltes altres condicions del neurodesenvolupament i de l’aprenentatge. Els experts asseguren que ara es diagnostiquen més casos, però no descarten que la prevalença hagi augmentat de manera real. Caldrà temps i investigació per concloure si és així. Avui dia, es calcula que una de cada cinc persones està afectada per algun d’aquests trastorns.

Conviure amb aquests trastorns a casa i fora de casa és realment complex. Així ens ho explica Alícia Moreno, que té un fill amb trastorn de l’espectre autista (TEA). “El meu fill no està per anar a una escola ordinària per la falta de recursos”, ens diu. Aquesta és la realitat: la bona intenció dels governs de la Generalitat de voler integrar tothom a l’aula no funciona. No és útil. No suma per a ningú. Ni per a l’aprenentatge dels alumnes, ni per a les famílies, ni per als professors i els vetlladors, que tenen una llista infinita de plans individualitzats per preparar i executar.

Ens hem d’adaptar a la realitat de la nostra societat. Sigui perquè hi ha més diagnòstics o perquè hi ha més prevalença real, cal fer els canvis necessaris en els àmbits social, educatiu i sanitari per poder atendre la diversitat com es mereix. Això implica tenir més recursos –evidentment econòmics–, però no només això: cal replantejar-se com funcionem i com treballem. Com ens organitzem com a país.

