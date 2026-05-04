El baix manteniment del parc del Nord

Ara fa nou anys, es va inaugurar la primera part del Parc del Nord, coincidint amb l’arribada dels FGC fins als barris del nord de la ciutat. L’espai verd de referència situat entre la Plana del Pintor i Sant Julià no va trigar a popularitzar-se com a nou espai de centralitat i de lleure comú. L’incivisme tampoc va trigar a fer-se visible: un any després de la inauguració, el 2018, es van robar part dels bancs del parc. Posteriorment, els veïns denuncien que han desaparegut diverses papereres i que els episodis vandàlics s’han repetit de forma continuada. En tots aquests anys ni els bancs ni les papereres s’han reposat. A més, el parc arrossega problemes en el reg i hi ha trams amb molt poca il·luminació. La zona s’està degradant quan ni tan sols s’ha arribat al desè aniversari del parc.\r\n\r\nEl Govern de Sabadell ha reconegut els problemes al parc del Nord i preveu noves plantacions per cobrir escocells buits, la revisió dels sistemes de reg afectats i la renovació de mobiliari a la zona. En tot cas, la realitat torna a parlar per si mateixa: cal preveure partides per a noves inversions, però també cuidar l’espai públic un cop s’ha inaugurat. El Parc del Nord ha estat una inversió important al llarg dels anys, de manera que ara no té sentit no destinar el mateix esforç a mantenir-lo. \r\n\r\nMés enllà de tot això, si existeix un problema d’incivisme, ens preguntem per què no es reforça l’aplicació de l’ordenança de Civisme i Convivència i per què encara no s’han instal·lat càmeres de videovigilància a la zona, tal com l’Ajuntament s’havia compromès.\r\n