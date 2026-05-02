Formatge feminista

"El formatge també ha de ser feminista!” i abans que se m’abraoni mig Sabadell a sobre, us he de dir que la lluita per la igualtat ha de ser transversal, en tots els àmbits de la societat.
Per això, el cas de masclisme d’aquesta setmana, és un exemple més on encara es discrimina a les dones per qüestió de gènere. Ha passat a les societats gastronòmiques d’Euskal Herria, concretament a la societat més antiga de Navarra: NAPARDI, creada el 1953 per un grup d’amics. Un menjador privat per gaudir de la gastronomia i l’amistat i un lloc de reunió per a fomentar la cultura.
I als anys cinquanta, l’espai era només per a homes, perquè les dones, a les hores que ells gaudien de la tertúlia del vi i el formatge, estaven a casa assumint les tasques domèstiques i tenint cura de la família. D’acord, eren altres temps, i ara tot ha canviat. Però perquè actualment aquestes societats continuen sent el reducte del masclisme gairebé un segle més tard?
I el crit al cel l’ha posat la DO del formatge Idiazabal, durant la presentació anual de la primera peça que feien sempre a NAPARDI. I la raó ha estat que el club, que és exclusivament masculí, no permet entrar dones sòcies i que malgrat les peticions per organismes per la igualtat no tenen cap intenció de canviar els seus estatuts per adaptar-los a la paritat i a la no discriminació.
Ha estat un home, el president de la DO Idiazabal, qui ha decidit canviar la ubicació per a castigar aquesta pràctica injusta, creant així, un precedent en el món de les societats gastronòmiques del país. A vegades també ens calen homes aliats per guanyar aquesta lluita, l’única lluita al món en la que, si guanya el bàndol oprimit, l’opressor també guanya.
Així que bona iniciativa i visca els formatges feministes!