Dan Peralbo i el Comboi: "Sempre acaben passant coses divertides al nostre concert"

L'Embassa't ha aconseguit que imperi l'orgull entre molts dels artistes que pujaran al seu escenri. Si fa uns dies Al·lèrgiques al pol·len es reivindicaven com a usuàries del festival i argumentaven que té la millor programació de Catalunya, Dan Peralbo i el Comboi també es desfan en elogis: "Sincerament, crec que és un dels festivals més ben cuidats i ens ve molt de gust ser-hi. Té un ambient únic, increïble, i conec gent de la organització que m'ha explicat com és des de dins. Intentarem donar el màxim perquè sigui un concert especial dins del festival", expressa el cantant i guitarrista que dona nom a la banda, formada també per Albert Rams, Piti Villegas i Jimmy Vilarrasa.
I com intentaran que el concert –divendres 15 de maig, 19.15h– sigui especial i memorable? Desplegaran el rock melòdic del seu nou disc, Quin goig (Montgrí), amb un directe divertit, esverat i amb moments imprevisibles. Qui els hagi vist sap que és un dels seus punts forts: "És el moment que ens ho passem millor, fent concerts i veient la gent cantar les nostres cançons. És canyer, enèrgic i molt de cara al públic. Hi ha molta interacció i connexió, perquè ens agrada estar molt a prop i sempre acaben passant coses divertides", diu el torellonenc Dan Peralbo.
És un àlbum –admet– que és continuïsta amb el darrer, homònim a la banda. "Va funcionar molt bé. Hem volgut confirmar que no va ser una casualitat, sinó que tenim molt clar com volem sonar. És reafirmar el nostre ADN. Crec que som sincerts amb el que fem, no fingim res". En un panorama musical molt dominat en els darrers anys per sintetitzadors electrònics, Dan Peralbo i el Comboi omplen l'escenari de guitarres: "Si això ara està una mica més de moda, doncs millor. Però sempre estem al marg de les tendències".
Quin goig és un disc que celebra l'amor i l'amistat. "Som quatre col·legues, i tres de nosaltres toquem junts des dels 12 anys. Ara en tenim 28 i no hem parat mai. Les lletres neixen d’aquesta relació, d’aquesta manera d’entendre l’amistat: tocar junts, fer concerts i passar-nos-ho bé", expressa el cantant.
La cançó La volta al món ha estat la més difícil. Dan Peralbo parla d'un abús sexual que va patir quan era petit –"com vas camuflar la intenció, semblava un joc tan encisador..."– per part d'un pederasta condemnat a qui ha posat nom en diverses entrevistes: Arús Roca. "M’ha costat, però també era necessari. Em sento valent i segur fent-ho. Quan has tingut algun tipus de trauma o decepció, poder-ho expressar així és molt bonic". La cançó ha estat una escletxa per cantar una veritat difícil i soterrada que deixa enrere –"ara que he deixat anar la por"– amb uns "uh uh uh" burletes.