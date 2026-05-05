Quim Mandado: "Fa falta varietat al panorama musical català"

Fa molts anys Quim Mandado (Jonquera, 1961) va inventar-se la cançó Obrint camí perquè els seus dos fills, el Guillem –guitarrista– i el Ferran –bateria–, comencessin a gatejar en el món de la música. Aleshores era impensable que en el futur tots tres, juntament amb Joan Cardoner, tindrien una gira encapçalada amb el nom de la cançó. Farà parada divendres 8 de maig a la sala de música Maloa, al carrer Bernat Metge, 52. L’històric músic de Sangtraït i Guardians hi tocarà alguns dels temes més coneguts de la seva carrera de gairebé 45 anys –El guerrer, Les creus vermelles i Fortadora d’ànimes– i altres més desconeguts –Foc de gel, Lluna negra i La profecia–.
“La veritat és que algunes cançons són molt exigents, canyeres i amb molta mala llet, tot i que també n’hi ha alguna que és tranquil·leta”, explica el cantant. “Serà un concert en què trauré d’adrenalina! I engrescarem la gent que vindrà, que ens havia seguit molt, tot i que també hi ha públic jove que ens ha descobert després”, afegeix Mandado. Les entrades per a menors de 16 anys costen 10 euros, mentre que les generals, 18.
“La música té aquesta força de portar-te a temps passats. Veus gent plorant, cridant... Això és una recompensa molt gran”, assenyala. Ara bé, Mandado reivindica mirar endavant, i no posar-se nostàlgic amb l’etapa de Sangtraït i Guardians. “Aquesta nova gira mira endavant i fa protagonistes la part jove de la banda. Creiem en ells. Encara no sabem cap a on anirem, però estan sortint coses molt interessants”.
Mandado reconeix que la seva carrera va poder enlairar-se gràcies a un sabadellenc, Joan Carles Doval, fundador del segell de música Picap, que va representar Sangtraït. “Vam tenir molta sort d’estar en el moment adequat i que cregués en el que fèiem, perquè en aquell moment no hi havia gaire propostes com la nostra”.
El cantant va ser finalista del programa Zenit, de 3CAT: “Estic molt content del que vaig fer. Vaig conèixer cançons i en vaig cantar algunes que mai hauria pensat”.
El panorama musical català deixa poc espai per a propostes rock i heavy com les de Quim Mandado. “Crec que falta varietat, aquests estils musicals són difícils de trobar als festivals. També és veritat que abans era semblant, que les ràdios principals preferien balades”, conclou.