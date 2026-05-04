El festival Vet Aquí homenatjarà l'escriptora Anna Fité

La màgia dels contes tornarà a envair Sabadell. L'onzena edició del festival Vet Aquí, del 6 al 15 de maig, oferirà 15 sessions de contes a diferents espais de la ciutat i per a nadons, infants, joves i adults: l'hospital parc Taulí, l'Espai Foc Ventura, les biblioteques, un supermercat i una llibreria, entre altres. La inauguració d'aquesta edició, que serà aquest dimecres a les 19h a la Casa Duran, reunirà diversos rondallaires de la ciutat per retre homenatge a l'escriptora Anna Fité, fundadora del festival, qui va morir a finals de gener.
La presidenta de l’Associació Caravàs, Susagna Navó, destaca que el festival vol reivindicar “la força de la narració oral com una forma de cultura viva, propera i compartida”. Segons Navó, “explicar contes és molt més que entretenir: és crear vincles, transmetre memòria, despertar la imaginació i generar espais de trobada entre persones de totes les edats”. El festival vol demostrar el poder de "la paraula dita per emocionar, reunir i transformar".
Un dels actes destacats del Vet Aquí és sempre la matinal familiar a la plaça Doctor Robert, diumenge 10 de maig entre les 11 i les 13.30h. Hi haurà un espai d'il·lustració amb artistes i editorials, un espai de lectura i propostes de joc de Guixot de 8. La festa acabarà amb Contadors de llegenda, de la Companyia Jordi Font, un espectacle que reivindica la figura del joglar i la força de les llegendes com a part viva de la nostra cultura.
La imatge gràfica del festival ha estat creada per Zach Alarcón, alumne de l’Escola Illa. Totes les activitats són gratuïtes, excepte els contes per a nadons, que requereixes inscripció prèvia.
La programació
La tarda de divendres 8 de maig serà especialment intensa, a partir de les 18 h i fins al vespre, amb sessions simultànies com Contes cantats i encantats, de Miquel Giménez, al supermercat Esclat; El bosc del cargol, amb Marta Catalán, a la Biblioteca del Sud; o la marató Contes en set minuts a La Llar del Llibre. També hi haurà Fins a l’última fulla, de la companyia Brotà, a la Biblioteca de Ponent, i La persistència de les pedres, amb Mon Mas i Noemí Caballer, per a joves i adults a l’Espai FOC Ventura, prevista cap a les 20 h.
El dissabte 9 de maig destacarà l’oferta familiar, amb quatre sessions de La reina dels colors, de Gerard Garcés, al Casal Pere Quart (10.30, 11.30, 17.00 i 18.00 h). S’hi afegiran Contes a dojo, amb Albert Marquès, a les 12 h a la Llibreria Mala Peça, i Gresca fresca, amb Lluís Pinyot, a les 18 h. El festival tancarà la setmana següent amb dues sessions a biblioteques municipals: dijous 14 de maig a les 18 h, Contes al cabàs, amb Rosa Fité, i divendres 15 de maig a les 19 h, Contes en secret, amb Susagna Navó.