Sabadell

Els Bombers intervenen en el sanejament de la façana de la Maternitat de Sabadell

Els fets han ocorregut aquest migdia i no hi ha hagut ferits

Publicat el 11 de novembre de 2025 a les 16:04

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest matí a la Maternitat de Sabadell, al carrer de l'Illa, 3, després que, per motius que es desconeixen, s'hagi trencat el vidre d'una de les finestres i hagi caigut al mig del carrer. Davant d'això, l'autoescala del cos de rescat ha estat l'única dotació que ha intervingut en l'incident per prevenir la caiguda d'un altre vidre en perill de caure, al voltant de les 13 h. A més a més, han treballat en la revisió de la façana i el posterior sanejament com a mesura de prevenció. D'altra banda, una unitat de la Policia Municipal també ha estat present al lloc de l'incident com a suport del cos de rescat encarregat d'intervenir. Tal com asseguren des del mateix cos de bombers, no hi ha hagut ferits, ja que, afortunadament, ningú passava per allà en el moment del trencament de la finestra. Així, la zona ha estat assegurada i al cap d'una estona han pogut tancar la intervenció satisfactòriament. 

Fotos de Juanma Peláez

