“Rosalía va estar a punt d'actuar a Sabadell, però es passava 800 euros del pressupost” Guillem Plans Roca
Les denúncies per habitatges ocupats creixen més d'un 120% a Sabadell en un any Jan Cañadell Puigmartí
La Copa del Rei torna a la Nova Creu Alta deu anys després: qui és el rival? Sílvia Fernández Sequero
Les xarxes socials, la nova televisió dels joves: "La veritat es valora menys, volem coses entretingudes o d’acord amb el que pensem" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Els Bombers intervenen en el sanejament de la façana de la Maternitat de Sabadell
Els fets han ocorregut aquest migdia i no hi ha hagut ferits