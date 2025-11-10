Vist per sentència el judici del bloc Guillem Agulló

Diverses desenes de persones s'han concentrat aquest dilluns a les portes dels Jutjats de Sabadell amb motiu del judici per usurpació a les 27 famílies del bloc Guillem Agulló, ocupat per la PAHC des de fa deu anys, i que ahir mateix va quedar vist per sentència. Es tracta d’un edifici del carrer de Puig i Cadafalch (Gran Via) que la plataforma va ocupar l’11 d’abril de 2015 i en el qual actualment viuen unes 120 persones “entre les quals hi ha persones grans, infants, gent en situació de vulnerabilitat, etc.”, segons va remarcar ahir la portaveu de la PAHC Sabadell, Aïda Guidus, a les portes dels Jutjats.
En el judici, de la propietat (les empreses SEROM i Grup Promotors 96), contra els ocupants, els primers volen recuperar la possessió de l’immoble per posar-lo en el circuit comercial mentre que des de la PAHC es vol aconseguir un lloguer social per a aquestes famílies, que asseguren que totes tenen acreditada la situació de vulnerabilitat. “Volem tenir el control sobre el bloc perquè si s’arriba a un desallotjament [les famílies] se’n van al carrer. Serveis socials està saturat”, afegeix Guidus, que obre la porta a aconseguir una cessió d’ús de l’immoble.
Al llarg de la dècada que fa que el bloc està ocupat, els seus inquilins han viscut situacions com el tall de llum per part de la companyia elèctrica Endesa l’agost de 2023, donat que la tenien punxada i l’empresa va al·legar motius de seguretat, i que es va allargar fins a mitjans de novembre del mateix any.
Actualment, a Sabadell la PAHC té cinc blocs ocupats i un a mitges. En tres d’ells van aconseguir un lloguer social pels ocupants, un altre segueix en situació irregular i el de Guillem Agulló, ara pendent de sentència judicial.