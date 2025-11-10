VÍDEO | Els patinets elèctrics, sota la lupa: què passa quan te'l confisquen i quines sancions hi ha?

Els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), popularment coneguts com a patinets elèctrics, fa uns quants anys que van arribar per instaurar-se en la nostra societat. Cada vegada ha anat creixent més l’ús d’aquest mitjà de transport i, en conseqüència, la regulació s’ha hagut d’anar afinant per tal que tinguin una normativa i una definició pròpies. Segons la Direcció General de Trànsit (DGT), “la ràpida proliferació a les zones urbanes dels VMP i del seu risc de comercialització sense disposar de tota la informació necessària, exigeix aclarir definicions d’aquest tipus de vehicles i de les seves normes de circulació”. Així, segons el mateix organisme, els VMP són “vehicles d’una o més rodes dotats d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden assolir una velocitat màxima de 25 km/h”. Per tant, aquesta tipologia de vehicle no necessita permís de conduir ni assegurança obligatòria, però, administrativament, se’ls posa al mateix sac que els cotxes, motocicletes o camions, entre altres vehicles. Això vol dir, doncs, que estan obligats a complir unes normes i uns requisits bàsics de circulació com qualsevol altre vehicle.
Què cal fer en cas de sanció?
Tenint en compte que els VMP tenen les mateixes obligacions que qualsevol altre vehicle que circula per via urbana, hi ha, principalment, tres tipus de sanció: les lleus, que tenen un import de 100 euros; les greus, que la sanció puja fins als 200 euros, i les molt greus, que oscil·len entre els 500 i els 1.000 euros. “Les infraccions més freqüents que sancionem des de la Policia Municipal solen ser la circulació per zones de vianants, la conducció amb el telèfon mòbil o la manca de respecte a les senyalitzacions de trànsit, com els semàfors, entre altres”, exposa Germán Abril, Caporal de la Unitat de Trànsit de la Policia Municipal de Sabadell. De totes maneres, però, hi ha dos tipus més d’infracció, menys freqüents, que suposen la immobilització i retirada del vehicle en qüestió: “Si trobem un vehicle que pensem que va més de pressa del permès, en comprovem la velocitat i, en cas que superi els 25 km/h, el portem al dipòsit municipal. Una vegada posem la denúncia, el guardem fins que el propietari –o els tutors legals en cas que el conductor sigui menor d’edat–abona l’import de la sanció (500 euros)”, exposa Abril.
2.291 sancions a patinets elèctrics des de l’1 de gener de 2023 fins a 31 d’octubre d’aquest any
Una vegada el vehicle ha arribat al dipòsit, si es vol recuperar el vehicle requisat s’ha de pagar la taxa de la grua municipal i ja poden recuperar el seu vehicle. “Encara que sapiguem que va a 70 km/h, no ens el podem quedar. Se li aplica la sanció de 500 euros i si ho torna a fer i el tornem a denunciar l’haurà de tornar a abonar, però no el podem requisar definitivament”, exposa el regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández. En cas que la persona denunciada no reclami el vehicle en un període de temps, que depèn de diversos factors, passarà a declarar-se vehicle abandonat i serà traspassat a un segon dipòsit, definitivament.
“Ara mateix no sabem quan serà el dia exacte en el qual s’implementarà la normativa que pretén implementar la DGT, però, igualment, volem afinar pel nostre compte l’ordenança municipal regulant l’edat i algun aspecte de circulació”, expliquen tots dos. D’aquesta manera, quan arribi la nova normativa municipal i les regulacions de la DGT, que obligarà a tenir assegurança obligatòria que permetrà tenir un control major hi haurà un canvi de paradigma absolut dels VMP: “Cada vegada s’educa més a l’usuari, però estem treballant per ordenar la indisciplina. Cada vegada es va afinant més la normativa i ajudarà a millorar”, conclouen.
120 patinets requisats des del 2023 per no complir amb la normativa establerta
Quines sancions s'imposen a Sabadell als VMP?
-
Excés de velocitat: circular a més de 25 km/h és motiu de sanció, ja que no es considera un VMP i requereix un permís de conducció, assegurança i autorització administrativa. Per tant, circular sense autorització, sense assegurança (en cas que superi la velocitat establerta) o manipular el vehicle perquè vagi més de pressa es consideren infraccions “molt greus”. Sanció: multes entre 500 i 1.000 euros i confiscació del vehicle en qüestió.
- Circular sota els efectes d'alcohol o drogues diverses: com que els VMP han de seguir la mateixa normativa que els automòbils o motocicletes, regulats per la DGT, conduir sota els efectes de l’alcohol (superar els 0,25 mg/l) o substàncies estupefaents pot suposar sancions elevades. Així, circular en aquestes condicions o negar-se a fer la prova d’alcoholèmia pot ser motiu de penalització. Sanció: multes entre 500 i 1.000 euros, i requisició del vehicle en qüestió.
- Ús del telèfon mòbil: conduir i fer servir els cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so serà sancionat. Sanció: 200 euros.
- Circulació nocturna sense reflectant: conduir de nit sense emetre algun senyal de llum que reforci la visibilitat o l’absència de qualsevol element reflectant serà penalitzat. Sanció: 200 euros.
- Circulació de més d'una persona en el mateix VMP: queda prohibida la circulació de més d’una persona en un mateix Vehicle de Mobilitat Personal. La circulació de més d’una persona alhora serà penalitzada. Sanció: 100 euros.