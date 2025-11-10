Lluís Matas, sobre el futur de Junts: “Si volen que trenquem el govern, no descarto cap escenari”

El futur de Junts per Sabadell al govern muncipal, pendent de votació. La militància del partit es reuneix en assemblea dimarts 11 de novembre a les 19 h per a decidir si el grup municipal ha de trencar el pacte amb el PSC i, per tant, els dos regidors de Junts, Lluís Matas i Katia Botta, han d’abandonar el govern municipal. L’executiva local havia posat vuit condicions a l’executiu de Farrés per mantenir-se al govern, i ara valorarà si s’ha produït un canvi de rumb que permeti revalidar l’acord.
“Si volen que trenquem el govern, no descarto cap escenari”, ha exposat el portaveu de Junts, Lluís Matas, en declaracions al Diari de Sabadell. En cas que la militància es pronunciï a favor de trencar l’acord, el ara tinent d’alcaldessa no rebutja cap possibilitat i deixa oberta la porta a qualsevol de les opcions: des de finalitzar el mandat des de l’oposició fins a una trencadissa amb el partit, que implicaria que Matas i Botta continuarien com a regidors no adscrits i Junts perdria la seva veu i representació a l’Ajuntament de Sabadell.
En declaracions al Diari, Matas afirma que contemplen totes les opcions i defensen la feina feta durant els darrers dos anys. “Hem fet molta feina des del govern amb l’acord del 'Sabadell del sí', referendat per unanimitat per l’executiva i avalat per l’assemblea quan vam entrar al govern l'octubre de 2023”, explica Matas. “Hem complert ja un 75% de l’acord. No descartem cap escenari, però decidirem el que sigui millor per Sabadell i d’acord als nostres valors”. El tinent d’alcaldessa reitera que vol “seguir treballant per Sabadell per sobre de tot”.