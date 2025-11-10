El Paddock guanya múscul comercial amb l’obertura de la botiga de joguines Toys’R’Us

La botiga Toys’R’Us del Paddock, a l’Eix Macià, ja ha obert. La inauguració es va fer dissabte passat i ara encara la primera setmana sencera operativa.
“L’obertura ha anat molt bé, amb molta curiositat per part de la gent, que té ganes que aquesta zona agafi embranzida una altra vegada”, ha explicat la gerent de la botiga, Rafi Ales, al Diari.
L’establiment està enfocat a la campanya de Nadal. El local disposa d’uns 380 metres quadrats de superfície, repartits en planta baixa i primera planta, en l’espai que anteriorment hi havia la botiga de roba Pull & Bear.
L’horari del Toys’R’Us del Paddock és de dilluns a dissabte de 10 a 21 h. Està enfocada a les joguines “de qualsevol edat, de zero mesos a més adults”, afegeix Ales. La botiga de Sant Quirze es manté i, a banda de joguines, també té productes de puericultura.
Amb la inauguració de la jogueteria, el Paddock recupera múscul comercial després de mesos de davallada. Des d’aquest estiu, el Paddock té una nova propietat, Andinvest, que preveu revitalitzar l’edifici i la zona amb nous operadors, com un supermercat a la planta -1. Tanmateix, es preveuen obres de reforma de l’edifici a partir de l’abril de l’any que ve i que durin uns sis mesos, amb la intenció que puguin estar enllestides a final de 2026. Després, però, cada operador haurà d’adequar els seus locals i obrir-los, per la qual cosa l’obertura total al públic està prevista cap a principi de 2027.