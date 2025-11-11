ARA A PORTADA

FOTOS | Intervenció per la finestra d'un domicili per rescatar una dona que ha caigut a casa seva

Els Bombers de la Generalitat han usat l'autoescala en no poder accedir per la porta

Publicat el 11 de novembre de 2025 a les 12:53
Actualitzat el 11 de novembre de 2025 a les 12:54

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han atès aquest matí una dona que ha caigut a casa seva, a la confluència entre el carrer de Baronia i el carrer de Batllevell. La senyora ha caigut, per causes que no han especificat des del servei de rescat, i no es podia aixecar pel seu propi peu. Davant d'això, els Bombers han intentat entrar al domicili per la porta i, com que no han pogut, abans d'esbotzar-la, han mobilitzat l'autoescala per fer la intervenció pel balcó de l'habitatge. L'avís ha saltat a les 8:58 h d'aquest dimarts i, una vegada s'ha pogut accedir al domicili per l'obertura de la façana, s'han trobat la dona conscient i completament orientada, segons han confirmat fonts del cos de rescat. De totes maneres, no han pogut confirmar si la dona ha patit alguna altra afectació i ha requerit l'assistència dels serveis sanitaris. 

Fotos de Juanma Peláez

