ARA A PORTADA
-
“Rosalía va estar a punt d'actuar a Sabadell, però es passava 800 euros del pressupost” Guillem Plans Roca
-
Les denúncies per habitatges ocupats creixen més d'un 120% a Sabadell en un any Jan Cañadell Puigmartí
-
VÍDEO | Els patinets elèctrics, sota la lupa: què passa quan te'l confisquen i quines sancions hi ha? Jan Cañadell Puigmartí
-
-
Saps on és... l’últim carrer amb nom de dona a Sabadell?
L’última via de Sabadell que va incorporar el nom d’una dona va ser l’any 2015, i és un espai del Centre