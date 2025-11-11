ARA A PORTADA

Saps on és... l’últim carrer amb nom de dona a Sabadell?

L’última via de Sabadell que va incorporar el nom d’una dona va ser l’any 2015, i és un espai del Centre

Publicat el 11 de novembre de 2025 a les 09:49

Només 57 dels més de 1.300 carrers de Sabadell tenen nom de dona, davant dels més de 520 dedicats a homes. Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi La presència de les dones en el nomenclàtor de Sabadell, elaborat pel sabadellenc Cesc Prat. Segons la seva recerca, la desigualtat en els noms de carrers ve de lluny. L’any 1939, just després de la Guerra Civil, només cinc dones donaven nom a un carrer de la ciutat: Agnès Armengol, Clemència Isaura, Maria de Bell-lloc, la Reina Elionor i Santa Teresa.

Amb l’arribada de la democràcia, el 1979, el nombre va pujar fins a dotze, i entre 1979 i 1999 es va viure l’etapa amb més incorporacions femenines al nomenclàtor, amb 29 nous noms. Entre el 2000 i el 2015, se’n van afegir una desena més. Els darrers anys s’han aturat les noves dedicacions. L’últim espai batejat amb nom de dona és la plaça de Clara Campoamor, al Centre, rebatejada l’any 2015. Des d’aleshores, només s’ha canviat el nom de la plaça de l’alcalde Marcet, que ara porta el nom de plaça de les Dones del Tèxtil, com a reconeixement al paper femení en la història industrial de la ciutat.

