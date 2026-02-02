“Som una ajuda petita, que a vegades és determinant”, afirma Pau Trias, un dels tres socis del centre de rendiment Proodos Training. L'espai va obrir fa uns mesos a la Ronda Ponent i ja han treballat amb més de 200 esportistes de la zona, tant professionals com amateurs. “Sabem que Sabadell té moltes possibilitats i vam notar un cert dèficit pel que fa a l'entrenament individualitzat. Feia temps que ho teníem al cap, i per això vam fer l'aposta".
Per al preparador físic, aquesta individualització és la clau principal de l'èxit: cada persona és diferent, per tant, cal fer-li un “vestit a mida” segons les seves necessitats i característiques. Hi ha qui ha de millorar la velocitat, d'altres la força, però el que no pot fallar mai és l'adherència. "Si vens només un dia no pots fer màgia ni cap miracle, cal tenir continuïtat i seguir un procés. El primer que necessito és que tinguin la motivació per venir", assegura.
Així doncs, el que ofereixen és una preparació integral amb serveis de nutrició i fisioteràpia, allò que anomenen l'entrenament invisible, el que no es fa sobre la gespa o el parquet. "El que intentem és millorar el perfil atlètic, independentment de l'esport d'on vingui cada usuari. Hem treballat amb jugadors de rugbi, de bàsquet, però sobretot amb futbolistes perquè portem molts anys vinculats a aquest món, a través de diversos clubs”.
De la formació a la professionalització
Cares tan conegudes com l'estrella del Barça, Claudia Pina o la jugadora de la Real Sociedad, Maria Molina, fan entrenaments complementaris a Proodos. "Els professionals com la Claudia tenen calendaris atapeïts... ella juga Lliga, Copa i Champions! Per tant, ens visiten en moments més concrets o a la pretemporada. Més aviat fan una feina de manteniment i hem d'anar al gra".
Ben diferent és el cas dels esportistes en etapa formativa, sobretot treballen amb juvenils. "L'impacte és major perquè els tenim aquí un cop a la setmana". De fet, recentment han tancat un acord per col·laborar amb el CE Mercantil en aquesta línia. “Ens encaixava molt la seva filosofia d'escola de futbol. Ells no tenen la infraestructura ni els recursos per tenir un gimnàs com el nostre i ens encanta que puguin venir aquí. Tant de bo poguéssim tenir un conveni amb tots els clubs de la ciutat”, explica el Pau, que va formar part del cos tècnic del CE Sabadell.
Una altra de les novetats és la col·laboració amb la Paula Ferrer, una entrenadora que s'enfoca en la salut femenina, adaptant les sessions a dones embarassades o que acaben de ser mares, treballant el sòl pelvià. També fa classes d'altres modalitats com Pilates i hipopressius.
La importància de la salut mental
Més enllà del físic, de manera inevitable, el centre juga un paper important en l’aspecte mental. Molts jugadors arriben desmotivats o frustrats, i el simple fet de donar una passa extra ja suposa un canvi de mentalitat, donar-li una volta a la seva rutina habitual. “Venir els ajuda a sentir que estan fent tot el que depèn d’ells per millorar, tot i que no comptin amb molts minuts al terreny de joc”.
Aquest acompanyament, reflectit en moltes hores d'entrenament, genera confiança i espais de conversa. “Molts cops fem més de psicòlegs que de preparadors”, reconeix Trias. Una faceta que s'accentua més quan es treballa amb esportistes en procés de recuperació d'una lesió. "Algun cop se m'han posat a plorar dins de la sala per la frustració de veure que passen els mesos i costa veure la llum al final del túnel. Nosaltres els intentem empènyer i els fem entendre, tant a ells com a les seves famílies, que el camí no és recte i has d'estar preparat és per les corbes".
És evident que els processos són llargs, però segons el Pau, veure el creixement d'aquests jugadors és la part més satisfactòria de tota la feina. “Quan algú es recupera d'una lesió de llarga durada i és capaç de tornar a fer el que l'apassiona i el fa feliç, emociona molt. També és maco quan un jugador amb qui fa temps que treballes és capaç de fer una passa important a la seva carrera. Com per exemple l'Arnau Bargalló que va fitxar pel Lecce de la Sèrie A o l'Eric Alcaide que està al Sevilla".
En tot cas, l'objectiu de Proodos és adaptar l'entrenament a persones de totes les edats i amb tots els objectius esportius possibles, sota la premissa que el futur és la individualització. "Hem de ser realistes, estem molt contents i ens agrada la línia que estem seguint. Volem continuar creixent fins que arribem al màxim potencial del local, a partir d'aquí ja ens plantejarem expandir-nos".