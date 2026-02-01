L'OAR no pot sumar en la doble visita dels líders al Boccaccio

Doble enfrontament de nivell i exigència el que es presentava dissabte al Boccaccio per als dos principals equips de l'OAR Gràcia. Els líders de Primera Nacional i Divisió d'Honor Plata visitaven el pavelló gracienc consecutivament i, malauradament, el desenllaç va ser el mateix: derrota dels conjunts sabadellencs. El femení no va poder amb el Marni i es desenganxa de la lluita per les posicions capdavanteres de la taula.
El duel va ser molt competit a l'inici. Les valencianes van agafar petites rendes d'un gol fins que passat l'equador es van distanciar amb tres de marge. Van intentar reaccionar les de Pol Ibáñez, però la resposta visitant va servir per mantenir l'avantatge al descans (15-18). A la represa, un 0-4 de sortida va decantar la balança amb un +7 que ja va ser definitiu fins al final del duel. Va arribar a agafar un marge de nou gols el Marni que es va acabar imposant per 22-30. Amb aquesta ensopegada, les gracienques baixen fins a la sisena posició, es queden a cinc punts del seu rival de dissabte, i acumulen tres jornades sense vèncer. La pròxima jornada visitaran el filial del Granollers, també en mala dinàmica.
El masculí, per la seva banda, va confirmar la seva millora en el rendiment amb un partit molt competit precisament davant del segon equip granollerí. En un intercanvi de cops molt efectiu, els atacs es van imposar a les defenses. El conjunt del Vallès Oriental va agafar avantatge a l'equador del primer temps, fins i tot amb cinc gols de marge que van mantenir fins al descans (20-25). Va anar retallant amb petits parcials l'equip de Pere Ayats, que es va acostar encarant ja el tram final. No obstant això, no va patir per mantenir el triomf l'equip visitant que es va acabar imposant per 40-42. Els blanc-i-verds veuen trencada la seva dinàmica de sis partits sense perdre abans de visitar la pròxima setmana el cuer, CH Palautordera.