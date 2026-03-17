La UES impulsa el primer circuit permanent d'orientació del Vallès

La Unió Excursionista de Sabadell ha ideat el primer circuit permanent d'orientació de tot el Vallès, en col·laboració amb l'Ajuntament. El Parc Catalunya és l'escenari d'aquesta proposta pionera que vol donar visibilitat a les curses d'orientació perquè qualsevol s'hi pugui iniciar de manera accessible. "És una molt bona notícia per la ciutat. Hi hem treballat durant molt de temps i per fi podem posar en marxa aquesta iniciativa pionera a la comarca. El carrer és un equipament esportiu més i amb aquest circuit fem una passa endavant, en aquest sentit", afirma la regidora d'esports, Montse González.
La ubicació, en un parc urbà, i el disseny del circuit, faciliten que sigui un repte engrescador per a tots els nivells, també per a esportistes més avançats que volen entrenar a la ciutat, donat que és un esport practicable en zones rurals i urbanes. Així doncs, hi ha quatre recorreguts indicats amb diferents llindars de dificultat. Des del circuit més curt, amb la mirada posada en els més petits de la casa, que té 900 metres i 10 fites; l'exigència augmenta progressivament, fins al més llarg, de 3.500 metres i 25 fites.
"Tornem a situar la nostra ciutat com a referent en l'orientació. A Catalunya n'hi ha molt pocs i amb aquest circuit es vol donar a conèixer aquest esport. És un dels nostres objectius i fem una gran passa per a aconseguir-ho", assegura Josep Maria Manyosa, president de la UES. Amb aquest nou circuit permanent, que suposa una inversió de 3.000 €, Sabadell amplia l’oferta d’activitat física a l’espai públic amb una alternativa per a totes les edats.
Què s'ha de fer per participar?
Trobar el punt de partida és senzill: tots els recorreguts comencen al pont del llac del Parc de Catalunya, a l’Eix Macià. Allà s’hi ha instal·lat el triangle equilàter, que és el símbol que indica la sortida en els circuits d’orientació. Un cop identificat, els participants han de trobar les diferents fites instal·lades en el mobiliari urbà del parc, però hauran de portar les eines necessàries per aconseguir-ho seguint l'ordre indicat i en el menor temps possible.
I com se sap per on passar? Amb el mètode de tota la vida: un mapa i si es vol, també una brúixola. D'aquesta manera es pot interpretar el terreny i identificar elements com camins, desnivells, edificis o vegetació, per buscar la ruta més efectiva. El mapa del circuit es pot descarregar de manera gratuïta en format digital des de la web de la UES o recollir en paper en diferents punts de la ciutat. El podreu trobar a l’Oficina de Turisme, l’oficina del SAC del Despatx Lluch, la mateixa Unió Excursionista de Sabadell, el Servei d’Esports de l’Ajuntament i també als dos hotels propers al Parc Catalunya (Sabadell i Verdi).
D'on sorgeix aquesta modalitat?
Les curses d'orientació van sorgir com una activitat de preparació militar, on els soldats havien de conèixer el terreny desconegut. La primera competició documentada data del 1897 a Noruega i amb el temps es va anar popularitzant entre els ciutadans civils fins que el 1961 es va crear la Federació Mundial d'Orientació.
A nivell català, l’activitat està regulada per la Federació de Curses d'Orientació de Catalunya i a Sabadell la UES té una secció dedicada a aquesta especialitat amb equips federats en la modalitat. L'entitat organitza activitats de promoció amb els centres educatius i des de fa cinc anys ofereix un tastet durant la Festa Major amb l’activitat Buscafites.