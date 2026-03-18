Les protagonistes de l'Open femení internacional del Tennis Sabadell: talent de present i de futur

Durant aquesta setmana, el Club Tennis Sabadell està al focus mundial amb la disputa del III Open Lexus Femení Internacional. Les instal·lacions sabadellenques són l'escenari d'un torneig que ja s'ha consolidat, amb expectatives de créixer encara més i hem parlat amb algunes de les jugadores més destacades que participen de la gran cita:
Yelena Ivánovna Pridánkina
La russa de només vint anys és la primera cap de sèrie del torneig sabadellenc, amb 6 títols ITF a l'esquena tot i la seva joventut. El seu millor rànquing en individual va ser la posició 171 al maig de l'any passat i destaca més en dobles on va ocupar el 73è lloc. De fet, en dobles ha guanyat 8 ITF i un WTA, el 125 de Mumbai amb la seva parella Amina Anshba. A més, el 2025, va tenir l'oportunitat de participar de tres fases prèvies de Grand Slam en dobles, quedant eliminada en primera ronda de Wimbledon i l''US' Open i de segona del Roland Garros.
La jugadora ja està als vuitens de final després de vèncer la sueca Taraba en el primer torn de la matinal d'aquest dimecres i és molt ambiciosa. "M'encantaria guanyar aquest torneig, crec que és un gran lloc on jugar. Hi ha una molt bona organització i espero disputar els màxims partits possibles perquè hi ha una bona atmosfera. Estic enfocada en això", explicava Pridánkina després del duel on ha posat en valor el bon paper de la seva jove oponent. Veurem com es desencadena la competició, però hi ha moltes expectatives posades en la Yelena.
Aliona Bolsova
L'Aliona va començar a jugar amb només set anys, després de veure Maria Sharapova alçar-se amb el Wimbledon. Ara en té 28 i participarà del torneig sabadellenc per segona edició consecutiva. "L’any passat vam tenir molt mala sort amb el temps i està anant genial aquesta setmana, fa un dia espectacular. Jugar a casa és molt especial, com també no haver d’agafar avions perquè jo visc a Calonge. Aquestes instal·lacions són superagradables i el club és molt maco", explicava Bolsova que no té expectatives, perquè és el primer torneig de terra en la transició que està fent. "Vull acumular partits i passar-m’ho bé a pista. Em considero una tenista bastant completa, no tan agressiva com el perfil que hi ha últimament. M’agrada construir el punt, córrer, sacar, tallar..."
El seu top al rànquing WTA individual va ser el 88è lloc l'estiu del 2019, en canvi, en dobles es va arribar a posicionar com a 55a. A més, ha guanyat gairebé una vintena d'ITF i diversos WTA 125 al llarg de la seva prolífica trajectòria. Tot i que va començar representant Moldàvia, el 2013 va adquirir la nacionalitat espanyola i, de fet, també ha participat de fases prèvies de tots els Grand Slam en unes quantes ocasions, arribant a colar-se en quadres finals. La seva projecció era enorme, perquè en categoria júnior va arribar a ser la quarta del món.
Catalana d'origen moldau, la faceta esportiva li ve de família. Els seus avis i pares van ser atletes olímpics. La mare, Olga Bolsova, va participar en quatre Olimpíades en salt d'alçada i triple salt i el pare, Vadim Zadoynov, en tres (400 metres tanques).
Georgina García
L'huracà ha tornat a la competició després de ser mare i demostra que encara té tennis per estona. La dona amb el servei més ràpid del circuit de la història, rècord impactant amb 220 km/h, vol tornar a disputar els millors campionats del món als seus 33 anys, després d'un període complicat per les lesions. Va redebutar fa unes setmanes i és que el seu currículum és molt extens, arribant a situar-se la 121a del món en individual i la 71a en dobles. Barcelonina resident a Castellar del Vallès li fa molta il·lusió disputar aquest torneig, literalment al costat de casa. "És la primera vegada que jugo el torneig, estic molt contenta! Per conciliar és una gran opció perquè tinc el meu fill a l'escola bressol i puc estar concentrada", narrava Garcia que ve d'unes setmanes complicades. "No he tingut molt temps per preparar la cita com voldria, he estat malalta amb molta febre, però espero fer el millor possible".
La catalana viu de primera mà el fet de compaginar esport professional i maternitat. El seu fill Marco l'acompanya a tot arreu. "Abans només em dedicava al tennis i després descansava. Ara viatjo amb el meu fill i quan acaba el partit moltes vegades l'agafo i em busca. És cert que és difícil, però molt bonic". Després d'una gran trajectòria, la Georgina es considera una jugadora que ha evolucionat en molts sentits. "La meva identitat és ofensiva, soc una jugadora molt lluitadora, però ara més madura i intel·ligent. De fet, gestiono millor les emocions gràcies a ser mare". A l'Open Lexus, Garcia s'ha acomiadat en la primera ronda del quadre després d'un partit molt dur, de gairebé dues hores i mitja, davant la neerlandesa Eva Vedder, que s'ha imposat en tres sets.
María García Cid
La toledana i madrilenya d'adopció de vint anys va estrenar el seu palmarès professional la setmana passada en el torneig internacional ITF W15 disputat a Gonesse, França. Allà va superar en la final la canadenca Françoise Abanda i totes dues, curiosament, havien accedit al quadre final des de la fase prèvia. Aquesta victòria li va donar l'oportunitat de visitar Sabadell a través d'una invitació. "Vaig acabar molt contenta amb molta confiança i agraïda per l'oportunitat de venir a jugar aquí".
Garcia ja comptava amb dues finals en el circuit ITF a Castelló l'any passat i a Telde fa dues temporades. De fet, va ser la Campiona d'Espanya Júnior de 2022, però la seva carrera es va complicar quan va estar apartada de la competició quinze mesos per una fractura en l'húmer. Va tornar a competir el passat mes de setembre i no li està anant gens malament.
Ha arrencat l'Open Lexus amb bon peu vencent l'americana Akli en el primer torn dels setzens. "Les sensacions del partit han sigut molt bones, al principi sí que costa una mica més pel fet d'adaptar-se a les condicions d'una pista nova. M'encanta competir aquí, a l'altura del nivell del mar, això m'ajuda molt en el meu joc. També suma molt estar relativament a prop de casa, perquè tothom et dona més suport, l'organització i el públic. Sabadell no té res a envejar-li a cap altre lloc, les pistes del Tennis són molt maques". La jove ha confessat que ja va visitar les instal·lacions de la carretera de Prat de la Riba per poder viure la final de la primera edició. Ara, vol ser ella la protagonista. "Vull gaudir, donar-ho tot de mi, anar partit a partit i si puc, donar la sorpresa".
Neus Torner
Talent quilòmetre zero amb la joveníssima Neus Torner de divuit anys. La barcelonina també va aconseguir el primer títol del seu palmarès professional fa dues setmanes. Va ser en l'ITF W15 de Manacor, superant la xinesa Tian Jialin a les pistes de la Rafa Nadal Academy, a Mallorca. Torner, que disputava el torneig amb rànquing júnior, va alçar-se amb la victòria sense cedir un sol set en tota la competició. Val a dir, que el primer títol, arriba en la seva primera final al circuit. Fins ara, el seu millor resultat eren les semifinals aconseguides la temporada passada en l'ITF W15 de Nules, sent també quartfinalista a Sevilla, Castelló i Bol (Croàcia). "Estic molt emocionada i molt agraïda per la invitació. Vaig estar a Manacor, amb molt bones sensacions i ara només vull anar per més".
I és que tot i la seva joventut, la Neus és una jugadora molt ambiciosa que sempre vol buscar la victòria. "Em considero una tenista sòlida, competidora i amb moltes ganes". La catalana té moltíssima projecció, ja que sí que s'havia fet amb diversos reconeixements al circuit júnior com el J300 del Caire (Egipte), i els J200 de Benicarló i Tunísia. A més, disputarà els vuitens després de guanyar la francesa Lemaitre que s'ha retirat abans d'acabar el primer set, que Torner guanyava per 5-0.