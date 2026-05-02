El CE Sabadell defensa el lideratge a casa davant d’un gegant en problemes

La penúltima final a casa, com a mínim en lliga regular. El líder defensa la seva posició de privilegi a la Nova Creu Alta en un partit que obre l’últim mes de competició, i amb una situació immillorable a la classificació. El CE Sabadell rep el Real Murcia, diumenge a les 18:15 h (en directe a LaLigaPlus, FootballClub, Movistar Plus i Esport3) en un duel d’històrics amb temporades dràsticament oposades.
El conjunt arlequinat arriba pletòric després de l’èpic triomf de diumenge passat a Marbella que va servir per tornar a ser primers a la taula. "Vam haver de fer una cosa sobrenatural per la dificultat i complexitat. Va ser la demostració de quina pasta estem fets i quant estem disposats a donar per tirar les coses endavant. Som un equip camaleònic i ens és igual anar amb vestit i corbata que tirar-nos al fang. Hem tingut temps per recuperar-nos de l’exigència de diumenge passat i tenim tanta gana i ambició que estem al 100%", diu Ferran Costa.
Sense Astals i Kaiser, però amb Priego
El Centre d’Esports jugarà just abans que l’Eldense i coneixent ja el resultat de l'Atlético Madrileño, que ho fa diumenge al migdia. En un moment tan decisiu de la temporada, els marcadors dels rivals directes sempre poden afegir o treure pressió. "Ara mateix, no ens pesa res. Estem entrant al mes maig, mirem enrere i veiem tot el que hem aconseguit aquesta temporada, que ho hem viscut, que ho hem lluitat molt i que quedarà per sempre. El dia a dia és boníssim, treballem al màxim i estem amb molta energia. Ens ho estem passant molt bé i sabem que estem en el millor lloc possible per viure el que estem vivint. Quan l’equip arriba aquest escut i aquesta ciutat van a una. Vam canviar el paper del vestidor perquè anem pel tercer repte de la temporada que és guanyar-nos la nostra pròpia final per pujar de categoria", afirma Costa.
El tècnic no podrà comptar amb els sancionats David Astals i Kaiser (que ha estat castigat amb dos partits, tot i que el club ha apel·lat per una errada en l'acta), ni tampoc encara amb Xavi Moreno i Jan Molina, que es troben el tram final de la seva recuperació, i Ton Ripoll. Com a notícia positiva, torna Joel Priego després de superar les seves molèsties i net de targetes després de complir cicle la setmana passada. D'altra banda, serà dubte fins al final Miguelete. S'espera un ambient de gala a la Nova Creu Alta. El club torna a organitzar el Correbars en la prèvia, i l'Ajuntament, amb la col·laboració del CN Sabadell i el Tennis Sabadell, ha ampliat la zona d'aparcament.
Un equip amb gran potencial, però irregular
Al davant estarà un Real Murcia que és dotzè amb 45 punts, cinc per sobre del descens i a vuit del play-off. Venen de guanyar l’Europa a domicili (0-2) el cap de setmana passat, però encara han de certificar la seva permanència a la categoria. La temporada dels 'pimentoneros' ha estat molt irregular. Després d'un nefast inici de competició, es van refer amb l'arribada d'Adrián Colunga a la banqueta, fins i tot ocupant la zona noble fins al final de la primera volta. Van tornar a agafar una mala dinàmica i han freqüentat la zona vermella fins fa poques jornades. Al capdavant hi ha Curro Torres, el tercer tècnic de l'any a l'Enrique Roca.
La jornada passada, a Can Dragó, l'encarregat d'obrir el marcador va ser l'exarlequinat Juanto Ortuño, un dels reforços d'hivern del conjunt murcià. Precisament en el duel contra el conjunt escapolat, va veure la vermella directa el porter Diego Piñeiro que substituïa al titular Gianfranco Gazzaniga, que és dubte pel duel de diumenge, igual que Jorge Mier i Jon García. A més de Piñeiro, són baixa Ekain, Alberto González i el sancionat Palmberg. "Tenen més del triple de pressupost que nosaltres i van demostrar el seu potencial també en el mercat d’hivern. Són un gran equip amb individualitats de nivell i gent diferencial a la categoria. És un partit a noranta minuts, tot el que ha passat abans és indiferent perquè tenen molta capacitat. Els tenim màxim respecte, però, com sempre dic, cap por", analitza Costa.
Una setantena de precedents entre els dos equips
Pel que fa als precedents, els enfrontaments entre ambdós conjunts són habituals en les principals categories del futbol estatal. El balanç no pot estar més igualat: 27 victòries per a cada equip amb 16 empats. A la Nova Creu Alta, el Centre d'Esports surt afavorit amb 10 triomfs, 9 empats i 5 derrotes. L'últim antecedent entre tots dos a l'estadi creualtenc va ser en la temporada 22-23 i va finalitzar amb un empat a zero. Com a curiositat, l'únic membre de l'actual plantilla que ja estava al Sabadell en aquell moment, David Astals, es va perdre el partit per acumulació de grogues, mateixa situació que viurà ara. En el duel de la primera volta, el triomf va volar cap a Sabadell amb un solitari gol de Joel Priego en els primers compassos. Aleshores, els murcians es trobaven en una dinàmica immillorable que els havia situat a la zona alta. En una situació molt diferent i en un tram definitiu, primera de les quatre finals que queden per lluitar per un somni.