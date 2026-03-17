'Chus' Oviedo, campió estatal de carabina d’aire en tres posicions

El del Tir Sabadell es troba ara concentrat amb la Federació per a preparar la pròxima prova de la Copa del Món

  • Oviedo, amb el diploma com a guanyador de la prova -
Publicat el 17 de març de 2026 a les 11:44

El tirador badienc continua la seva gran temporada amb un nou èxit, ara en la Copa Federació d’armes olímpiques celebrada aquest cap de setmana a les instal·lacions de Las Gabias (Granada). ‘Chus’ Oviedo es va proclamar campió estatal en la prova de 3x20 en carabina d’aire. El del Tir Sabadell arribava a la competició després de quedar-se a les portes del podi en el Campionat d’Europa de deu metres en aire comprimit, a Yerevan (Armènia), i amb molt bones sensacions en les darreres competicions internacionals.

A terres andaluses, Oviedo també es va penjar la plata en carabina estesa, en una prova que va estar marcada per un temporal que no va permetre als tiradors treure tot el seu potencial en la competició. Igualment, el badienc confirma el seu estat de forma amb una nova victòria i un segon lloc en dues de les proves que més està competint en el 2026 i en què es continua consolidant com a referent estatal.

Ara, el tirador s’ha quedat concentrat, des d’avui dimarts fins al 22 de març, al CEAR Juan Carlos I, de Las Gabias, com a un dels deu convocats per la RFEDETO per al training camp amb el tècnic Nemanja Mirosavljev de preparació per al pròxim Campionat del Món que se celebrarà el mes d’abril en les mateixes instal·lacions. Oviedo competirà en carabina juntament amb quatre convocats més: Jorge Estévez, Inés Martinón, Helena Arias i Paula Robes. Un nou repte a l’horitzó en una temporada força rodona per al badienc que vol continuar creixent també en tornejos internacionals.

