Deu medalles, una mínima per l'Europeu i un rècord per al CN Sabadell al Campionat d'Espanya de natació

Balanç molt positiu per al Club Natació un cop finalitzat el Campionat d'Espanya a Can Llong. En total, els nedadors locals es van penjar deu medalles en la competició quatre ors, dues plates i quatre bronzes, tot i les baixes dels dos principals referents de la secció: Carles Coll i Sergio de Celis. En substitució, les segones espases van donar una passa endavant amb Diego Mira i Eudald Tarrats com a grans triomfadors de l'Open, penjant-se quatre metalls cadascun.
Les medalles d'or van arribar precisament en proves de Mira i Tarrats, que van pujar al més alt del calaix per partida doble. Mira ho va aconseguir en els 400 estils, amb mínima pel Campionat d'Europa inclosa, amb un temps de 4:14.91, i també en els 200 estils. El burgalès també va ser segon en els 200 esquena, molt a prop d'Hugo González, que va penjar-se l'or. Tarrats, per la seva banda, va ser campió amb rècord del campionat inclòs en els 50 m braça amb un temps de 27.58. En l'altra prova curta de braça, els 100, va repetir triomf, mentre que en el 200 braça va ser segon.
Tots dos també es van penjar un bronze més en el 4x100 estils mixt juntament amb Claudia Muñoz i Mar Garmendia. Les medalles en les proves femenines van ser precisament en els relleus lliures, el 4x100 i el 4x200, en què les dues nedadores, juntament Natalia Muñoz, Paula González i Carolina Oliveira, van aconseguir el tercer lloc en ambdues ocasions. També va ser bronze absolut Jordi Carrasco en uns 100 papallona que van servir perquè fos campió júnior amb un temps de 53.18 que també és mínima per a l'Europeu de la seva categoria. També va fer mínima per al campionat continental júnior Alexandre Comas, que es va imposar en la prova dels 200 estils.
En la resta de la competició, la piscina de Can Llong va veure diversos rècords més amb alguns noms propis. La italiana Silvia Di Pietro va fer rècord del campionat en els 50 papallona i els 50 lliure, Maria Daza va batre la millor marca del campionat en els 200 lliure i va fer rècord estatal en els 100 lliure, també Luca Hoek va aconseguir marques per partida doble amb el rècord de la competició en els 100 lliure i el d'Espanya en els 50 lliure, mentre que Adrián Santos va fer la millor marca del campionat en els 50 esquena. Per clubs, l'Aniene italià va fer rècord del campionat en el 4x100 lliure femení i el 4x200 lliure masculí, el Sant Andreu rècord estatal de clubs en el 4x200 lliure femení, tot i que el més destacat va ser el Terrassa amb la millor marca estatal de clubs en les proves masculines del 4x100 estils, el 4x200 lliure i el 4x100 lliure.