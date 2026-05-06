Juanjo Roldán no continuarà al capdavant del juvenil del CE Sabadell

Era un secret a veus i el Centre d'Esports ja ha confirmat la notícia. Juanjo Roldán no continuarà com a entrenador del juvenil 'A' arlequinat la pròxima temporada. Roldán ja va fer molts esforços personals i professionals per agafar el repte a la Divisió d'Honor l'estiu passat, però enguany ha pres la decisió de deixar el càrrec després d'un any excel·lent, amb una permanència còmoda a la màxima categoria del futbol formatiu estatal.
El tècnic va agafar les regnes de l'equip el març del 2025 amb l'objectiu d'assaltar la zona d'ascens de Lliga Nacional. En aquell moment, l'equip es trobava a quatre punts amb vuit jornades per disputar. Un tram final excels, amb triomfs davant de Barça, Espanyol i Sant Cugat, va donar una de les places per pujar de categoria a l'últim partit de la lliga. Aquesta temporada, des de l'inici, els arlequinats van aprendre a competir i es van situar a la zona mitjana alta, fins i tot lluitant per classificar per a la Copa del Rei, amb opcions gairebé fins al final.
A la segona volta, amb la feina feta, van mantenir la renda amb la zona baixa per no patir en cap moment i acabar certificant de forma matemàtica la permanència a quatre jornades pel final de la lliga. El cap de setmana passat van tancar la competició domèstica amb una gran victòria davant del San Francisco a domicili (3-4). Mateu Estela, Xavi Castellanos, Samu Bauló i Kaua Garcia van fer els gols dels arlequinats, que acaben la Divisió d'Honor en la setena posició del grup 3. El club ja treballa per trobar el substitut de Juanjo Roldán, que finalitza una etapa exitosa al capdavant del juvenil del Centre d'Esports.