Cap de setmana festiu al CN Sabadell: triomf en lliga, presentació i amistós amb Industrias Santa Coloma

Cap de setmana pràcticament rodó per al CN Sabadell. Dissabte, els nedadors van aconseguir un patit i ajustat triomf davant del Futsal Lleida (3-2). Al límit del descans, Raúl Martín va obrir el marcador, però ràpidament va igualar el conjunt lleidatà a través d'Adrià Durany. A la represa, German Escudero va retornar l'avantatge sabadellenc. A l'equador, Cristian Coman va fer l'empat i, en el tram final, Luis Garcia va decantar la balança amb un gran llançament de falta directe. Estrena el caseller de victòries en la segona volta l'equip de Jordi Marín que es consolida en la tercera posició, en zona de play-off, i amb sis punts de marge respecte al quart. La pròxima jornada visiten El Pilar, que ocupa la sisena plaça.
No va ser l'únic duel del primer equip nedador aquest cap de setmana. Diumenge, Industrias Santa Coloma, aprofitant l'aturada de la LNFS per l'Europeu, va visitar el pavelló del Nord en un amistós de primer nivell. Els colomencs van demostrar la seva superioritat des dels primers instants amb una bona pressió i ocasions sobre la porteria de Lluís Sanguino. Marc Puigvert, Víctor Ramos o Bernat Povill van poder inaugurar el marcador. A l'altra banda de la pista, Alex Llamas va ser el més actiu, especialment amb dues accions individuals que va finalitzar amb un xut desviat.
En el tram abans del descans, Medina va obrir el marcador aprofitant una passada al segon pal de Ramos. Un minut després, Medina va fer el segon amb una gran volea. David Estévez o Escudero van poder retallar distàncies i també Leandrinho va fregar el tercer. En el segon temps, l'intercanvi de cops va ser constant en els inicis. Manu Kawa o Alex Carmona van tenir bones oportunitats i també Josep Maria Martínez va salvar el gol dels visitants, que van trobar el camí de nou a través del porter Joao Frezzato. Poc després, Leandrinho va anotar el quart i el cinquè amb grans definicions. Entremig, Frezzato va tornar a ser protagonista evitant el gol de l'honor des del doble penal de Llamas. Gairebé sobre la botzina, Kawa va fer l'1-6, en un nou llançament de doble penal.
Tot plegat com a gran tancament d'un dia per al record amb la multitudinària presentació dels més de 360 esportistes i disset equips que conformen la secció en la temporada d'enguany. Petits i grans van tenir el seu moment de desfilar per la pista del pavelló del Nord davant dels nombrosos familiars presents en l'acte. Un cap de setmana festiu per al Club, que es troba en un bon moment de forma, en qualitat i quantitat.