El CN Sabadell cau a Marsella i necessitarà una remuntada èpica per continuar a l'EuroCup

Es complica la continuïtat a l'EuroCup per al CN Sabadell. Els de Quim Colet han vist com el CN Marsella es prenia la seva particular revenja del que va passar a la Champions amb una victòria per 17-12 que deixa l'eliminatòria de quarts molt favorable als francesos. El desgast de la Copa del Rei ha passat factura i només una remuntada èpica a Can Llong evitarà l'eliminació dels sabadellencs de la segona competició continental.
Des de l'inici, el duel ha estat un intercanvi de cops a banda i banda de la piscina. Jan Pérez ha estat l'encarregat d'inaugurar el compte golejador després d'uns primers instants d'imprecisions. La resposta local ha arribat amb contundència i amb dues dianes en menys d'un minut de Thomas Vernoux i Efstathios Kalogeropoulos que han posat per davant el conjunt francès. Ha pogut igualar ràpidament Alberto Barroso i Jack Larsen ha fet el 2-3 als darrers segons del període.
La dinàmica s'ha mantingut en el segon quart: Alexandre Bouet ha tornat a empatar l'enfrontament i s'ha trobat amb la reacció ràpida de Pérez, molt golejador a la boia. Bouet, poc després, ha inaugurat un gran parcial del Marsella, que s'ha distanciat en el marcador. Kalogeropoulos, Marion Vernoux i novament Bouet han obert la primera escletxa del duel minuts abans del descans (7-4). Ha pogut refer-se el Club Natació i s'ha tornat a ficar en la lluita amb gols consecutius de Pérez i Sergi Cabanas, però Vernoux ha anotat el 8-6 amb què s'ha arribat al canvi de porteria.
A la represa, ha resistit al cansament de l'exigent cap de setmana el CNS que no ha perdut la cara al duel. Michael Bodegas ha tornat a situar la distància en tres gols que els locals han anat mantenint fins als darrers instants de la resta del quart. A cada intent dels sabadellencs de retallar, ha arribat una resposta del conjunt francès. Òscar Asensio i Larsen han protagonitzat els gols visitants, mentre que Radomir Drasovic i Ugo Crousillat ho han fet per al Marsella. El Club s'ha salvat amb un gran Edu Lorrio d'una distància més gran i, en l'acció posterior, Rafa Vergara ha fet l'11-9 en superioritat després d'un temps mort de Colet.
En l'inici de l'últim quart, Lorrio ha tornat a salvar els seus i Cabanas ha ajustat el marcador, amb el mínim avantatge local. Ha tornat a reaccionar el Marsella amb un gran final de partit. Primer, amb gols de Kalogeropoulos i Vernoux que han trobat la resposta de Cabanas, de penal, i Martin Famera. En els darrers minuts, no obstant això, un parcial definitiu dels francesos ha deixat l'eliminatòria molt encarada: Drasovic, per partida doble, Adam Nagy i Vladan Spaic han tancat el duel amb la màxima diferència, de cinc gols, que defensaran a Can Llong en deu dies. Abans, dissabte a les 13:30 h, un nou duel decisiu, ara pel primer lloc de la lliga regular davant de l'Atlètic Barceloneta a casa.
Derrota de l'Astralpool a Mataró
D'altra banda, aquest migdia, l'Astralpool CN Sabadell s'ha complicat la segona posició de la lliga regular amb una derrota a domicili davant de l'Assolim CN Mataró (14-10). Les maresmenques, que al descans ja s'imposaven per 10-3, s'han revenjat de l'eliminació a la Copa de la Reina i avancen a les sabadellenques en el lideratge de la competició domèstica. El Sant Andreu, que és tercer, té dos partits pendents que el situarien en el primer lloc. Curiosament, els conjunts de Dani Ballarts i David Palma es tornaran a veure les cares dissabte en l'última jornada de la fase de grups de la Champions, sense res en joc.