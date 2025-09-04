El futur pròxim del carril bici i el camí per a vianants entre Badia i Cerdanyola

Una millora en la mobilitat intermunicipal. Aquests dies s'han iniciat les actuacions preliminars de les obres per a la connexió del carril bici i del camí per a vianants entre Cerdanyola i Badia en la carretera del Riu i la recuperació ambiental de l'entorn del Riu Sec. El carril bici de doble sentit se situarà a la banda nord i el carril per a vianants, a la banda del Riu Sec. A més, es col·locaran bancs i lluminàries i es plantaran arbres i plantes de ribera. La zona adjacent al parc de la Segona República s'adequarà com a refugi climàtic.
Aquestes obres s'engloben dins l'estratègia dels dos ajuntaments d'impulsar projectes de pacificació i de millora de la mobilitat i l'accessibilitat entre els dos municipis, amb l'objectiu de fer aquest itinerari més segur i agradable tant per ciclistes com per vianants, mitjançant la recuperació ambiental del Riu Sec.
El recorregut previst
L'any 2018, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va executar un camí per a vianants i bicicletes entre els municipis de Badia del Vallès i Cerdanyola del Vallès, seguint el marge dret del Riu Sec. Des dels consistoris assenyalen que les obres que es faran ara comunicaran aquest camí existent "mitjançant un recorregut segur i agradable per a vianants i ciclistes", ja que se segregarà, per una banda, la via pedalable en totes les zones possibles i s'adequaran els paviments, es col·locaran bancs i lluminàries i es renaturalitzaran els espais contigus. Es plantaran lledoners, moreres de paper i altres arbres i plantes de ribera seguint la guia de plantacions de l'Agència Catalana de l'Aigua.
L'amplada dels carrils dels vehicles es reduirà de 4 metres d'amplada per cada sentit a 3,2 metres, amb l'objectiu de guanyar espai per tal que la nova via ciclable tingui un carril per cada sentit de la circulació. La banda nord, és a dir la zona a tocar amb el talús de la C-58, estarà destinada pel carril bici, i la zona contigua al riu serà el camí per vianants.
Refugi climàtic al parc de la Segona República
A més, s'adequarà la zona adjacent al parc de la Segona República com a refugi climàtic, amb plantacions d'arbres que ajudin a incrementar la superfície d'ombra fins al 75% de la cobertura, amb reg automàtic, bancs i una font. Un 90% aproximadament de l'actuació discorre dins del municipi de la Badia del Vallès, i la resta, dins del municipi de Cerdanyola del Vallès.
Les obres tenen previst començar aquest mes de setembre, amb una durada aproximada de set mesos. Aquestes actuacions, per un valor total de 864.914,84 euros, són finançades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, dins del programa de sostenibilitat ambiental (PSA).