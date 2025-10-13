Maria Hinojosa: “El públic es divertirà amb el ritme de la comèdia teatral”

Les noces de Figaro que s’estrenarà a la Faràndula sembla una òpera dissenyada a mida per a la soprano sabadellenca Maria Hinojosa. És una obra “amb el ritme de la comèdia teatral, no és buida ni dramàtica, i el públic es divertirà”, presenta la cantant. La manera com està plantejada per la Fundació Òpera a Catalunya, sota la direcció d’escena de Miquel Gorriz, encaixa molt bé amb el talent i l’experiència d’Hinojosa en musicals. “Estem treballant al detall els personatges amb èmfasi teatral, el públic ho podrà veure”, explica.
“És una obra escrita de manera meravellosa i molt ben portada escènicament. Sempre m’ha agradat el teatre i hi he treballat molt. Aquí l’immens repte és fer un personatge tan verdader que el públic no vegi el cantant”, comenta Hinojosa, qui també destaca “l’arc en què evolucionen els personatges”.
Un dels aspectes que més emociona la soprano de Les noces de Figaro és que, encara que l’escenografia sigui clàssica i que hagin passat molts anys des que es va escriure, “continua posant els pèls de punta a través de missatges actuals sobre la lluita de classes i escenes fortes”.
Estrena a la Faràndula
Aquesta primera òpera de la programació, de Mozart, és una proposta nova, partint de la producció presentada el 2015, amb la mirada renovada del director i actor terrassenc Miquel Gorriz i una escenografia i un vestuari nous. La direcció escènica es completarà amb Jaume Sangrà com a director assistent, Pau Monterde com a responsable del disseny d’escenografia, i Eva Selma, encarregada del disseny de vestuari, que anirà d’acord amb l’època en què està situada l’òpera (finals del s. XVIII) i que s’utilitzarà per marcar la diferència de classes present a l’òpera (rococó francès per a la noblesa; estil goyesco de Sevilla per al poble). La direcció musical anirà a càrrec de Daniel Gil de Tejada, director musical de la Fundació i del cor Amics de l’Òpera de Sabadell, al qual assistirà Isabel Rubio, nova directora associada de l’OSV.
L’equip artístic estarà encapçalat per un doble repartiment en els rols principals: els barítons Ferran Albrich i Milan Perišić, en el paper d’Il Conte d’Almaviva; Maria Hinojosa i Laura del Río interpretaran el personatge de la Contessa d’Almaviva, Pau Armengol i Guillem Batllori posaran veu a Figaro i Rosa Maria Abella i Violeta Alarcón seran Susanna. La producció compta amb les veus solistes de Laura Orueta (Cherubino), Assumpta Cumí (Marcellina), Arturo Espinosa (Don Bartolo), Jorge Juan Morata (Don Basilio), Roberto Redondo-Sainz (Don Curzio), Jordi Serrano-Jové (Antonio) i Laura Gibert (Barbarina). Es podrà veure a Sabadell el 15, 17, 19 i 21 d’octubre. L’Escola d’Òpera, el 18 d’octubre en obert al públic.