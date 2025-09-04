Tancades dues piscines d'estiu a Ripollet per obres

Final de temporada amb obres a Ripollet. Des del dimecres, les piscines d’estiu mitjana i petita han quedat tancades al públic per poder dur a terme unes taques de millora. Durant aquests dies, l’única piscina d’estiu que es mantindrà oberta serà la piscina gran, que es podrà utilitzar fins al 7 de setembre.\r\n\r\nEls treballs de millora consistiran en la substitució del liner, el recobriment interior de les piscines, que amb el pas del temps s’havia anat deteriorant i necessitava ser renovat per garantir-ne la seguretat i el bon ús. Amb aquestes actuacions es vol millorar l’estat de les instal·lacions i assegurar que els usuaris puguin gaudir de les piscines en les millors condicions en futures temporades.\r\n