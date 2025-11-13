De Ripollet a tenir veu en el futur d'Europa

Pot sonar grandiloqüent, però és així. La Unió Europea busca a Ripollet ciutadans que ajudin i diguin la seva sobre el futur d'Europa. Aquest novembre, la Comissió Europea -a través d'una de les seves plataformes associades- ha llançat una campanya de reclutament porta a porta a tota la seva zona d'influència per convidar els veïns a participar en una nova entrega del Panell Ciutadà Europeu (PCE), que estarà centrat en preparació davant d'una crisi. La iniciativa, expliquen des de la companyia de reclutadors, forma part del compromís de la UE amb la democràcia participativa i garanteix que persones de tots els àmbits de la vida puguin donar forma a les polítiques continentals impulsades des de la institució. Per això, les diferents figures de cerca sobre el terreny arriben a comunitats de l'àmbit internacional i visitaran les ubicacions seleccionades per sorteig: als 27 estats membres de la UE, es convida personalment els residents a participar-hi. A Espanya s'han seleccionat dotze localitats, entre les quals hi ha Ripollet.
Aquest mètode garanteix que tots els ciutadans tinguin les mateixes oportunitats de ser contactats, independentment del lloc de residència, l'origen o la participació prèvia en assumptes de la UE. "Es busca garantir la neutralitat del procés. En comptes d'accedir als registres o documents oficials, es fa a porta freda. El repte és, precisament, que a molta gent potser no els sona i pot existir certa reticència davant l'arribada dels reclutadors", especifiquen des de Marea Deliberativa, l'organització que hi ha al darrere del format, sota el paraigua del Panell Ciutadà. Tots els residents a qui es contacti i expressin interès poden registrar-se per formar part del grup. Entre ells, se seleccionarà per sorteig un veí de cada localitat. "Busquen entre cinc i deu persones. Segur que, almenys, hi haurà algun ripolletenc", especifiquen sobre la iniciativa, que es viu per quarta vegada aquest any amb un model similar.
El temps per formar part de l'expedició és fins a l'1 de desembre, moment en què s'obrirà el procés de tria final. Amb aquest mètode, mantenen, els organitzadors asseguren la composició d'un grup representatiu de la diversitat de la UE en termes d'edat, gènere, educació, ubicació geogràfica i origen socioeconòmic. Els ciutadans triats es reuniran a Brussel·les formant un col·lectiu de 150 persones treballant estretament per deliberar i assessorar sobre com la UE pot garantir millor la preparació de les institucions davant dels moments més crítics. "Entre els mesos de març i maig, durant tres caps de setmana, es reunirà el panell. Dos cops a Brussel·les i un, a l'abril, en línia. Serà un viatge sense costos per als participants, amb servei de traducció i totes les facilitats, i la presència d'experts per poder parlar amb coneixement de causa sobre les qüestions", detallen les mateixes veus consultades.
Aquest Panell de Ciutadans contribuirà a la primera Estratègia de Preparació de la UE en escenaris de crisi. Davant dels desafiaments geopolítics, emergències climàtiques i naturals, crisis migratòries, o amenaces cibernètiques que afrontem, "és crucial que ningú no es quedi enrere. Per això, la UE vol que el nombre més gran possible de ciutadans europeus puguin expressar la seva opinió sobre com abordar aquests escenaris". Els reclutadors seran també presents en ciutats com Madrid, Màlaga, Pontevedra o Las Palmas de Gran Canària. La Comissió Europea vol trobar veus que, independentment del lloc de residència o condició, puguin contribuir al futur del continent.