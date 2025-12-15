Educació frena la fusió de dues escoles a Ripollet: "Ens han escoltat"

La comunitat educativa de Ripollet ha alçat la veu aquest curs davant la proposta del Departament d'Educació de fusionar dues escoles del municipi. El rebuig va arribar l'octubre fins a Sabadell, a les portes de la seu dels Serveis Territorials, on unes 200 persones van protestar, aturant el trànsit de la Gran Via. Tot plegat, amb una sonora xiulada i crits contra la mesura: "És un tancament, no és una fusió!". Després de les últimes reunions entre les parts, el moviment impulsat des de la conselleria queda frenat i s'aplicarà una via alternativa. L'Ajuntament va avançar divendres que Educació havia descartat la unió dels centres públics Anselm Clavé i Francesc Escursell, que són d'alta i màxima complexitat. La solució és deixar una única línia per als més petits, mantenint l'oferta -reduïda- en ambdós equipaments. Fonts del Departament confirmen l'entesa després d'escoltar les veus. "És la millor opció per preservar els projectes i continuar amb la lluita contra la segregació", sostenen.
En un comunicat, el consistori explicava que la setmana passada es van reunir l'alcalde, Luis Tirado, el regidor d'Educació, Óscar López, i personal tècnic amb els Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental per traslladar la disconformitat del municipi a la fusió. Una postura que ja havia quedat palesa en els últims mesos. Alhora, es va posar sobre la taula la solució acordada al Consell Escolar del 9 de desembre: l’alternança, de manera biennal, en el tancament d’un grup a les escoles de primària públiques que actualment tenen dues línies, organitzades per parelles de centres. Durant un curs, cada escola de la parella oferiria un grup per I3 i el curs següent oferiria dos grups. Mentre l'altre binomi actuaria igual.
Educació, però, aposta perquè totes les escoles públiques d'infantil i primària ofereixin només un grup d'I3 a partir del curs vinent i fins que les dades de natalitat permetin augmentar les línies, que estan en mínims històrics. Sumant els dos centres, s'ha passat d'una matrícula de 867 alumnes el curs 2019-20 a uns 517 aquest curs. Precisament, Educació al·legava que el projecte de fusió de les escoles Anselm Clavé i Escursell era necessari a causa d'aquests indicadors i el volum de preinscripcions darrerament en aquests centres. La posició va provocar un fort rebuig de tota la comunitat educativa del municipi i l'Ajuntament també es va mostrar en contra, així com la resta de partits.
Satisfacció de les famílies
D'aquesta manera, des de la Generalitat s'ha optat per una tercera via. Tots els centres d'infantil i primària públics sortiran amb un sol grup d'I3 a partir del 2026-2027. El consistori ha valorat que amb aquest plantejament "s'aconsegueix evitar la fusió" i ha garantit el compromís amb les famílies, equips directius i mestres de les escoles implicades de fer seguiment de la situació d'ara endavant. Les famílies celebren que s'eviti així el tancament i un hipotètic traslladat d'infants al Francesc Escursell, on s'havia d'unificar l'activitat. "Estem molt contents. Tenim la sensació que la lluita ha valgut la pena i el Departament s'ha repensat la decisió presa inicialment. És un símptoma que amb unió, força i dedicació, es poden assolir els objectius", diu David Garcia, representant del col·lectiu de pares i mares.