El Govern de Ripollet rebutja la proposta d'Educació de fusionar escoles

La baixada de la natalitat i l’accentuat descens del nombre d’infants que any rere any comencen I3 a Ripollet ha motivat el departament d’Educació de la Generalitat a plantejar la fusió de les escoles Anselm Clavé i Escursell i Bartalot en un únic centre. La mesura en crearia un de nou, que previsiblement començaria a funcionar a l’espai ara ocupat per l’escola Escursell, el curs 2027-2028.
Així es va comunicar, el passat dimecres, des dels Serveis Territorials del Departament d’Educació, a una reunió amb totes les direccions dels centres educatius de Ripollet, on també hi era present el regidor d’Educació, Óscar López, i personal tècnic municipal.
Des de l’Ajuntament de Ripollet, l’equip de govern, ha deixat clar que no comparteix aquesta proposta i aposta per estudiar altres vies, com ara la baixada de ràtios. També expressa el seu compromís amb la defensa de l’escola pública i la seva voluntat de treballar amb la comunitat educativa sobre la situació de futur que proposa la Generalitat. Conscient del neguit que ha generat aquest anunci, especialment a les famílies i personal docent d’ambdues escoles, l'executiu encapçalat pel PSC demanarà al Departament d’Educació que acompanyi i doni informació clara i continuada, a totes les parts, sobre aquest procés.
Des del Departament s’assegura que aquesta mesura és conseqüència de la situació de baixa natalitat al municipi. Dels 350 infants que van iniciar l’escolarització el curs 2020-2021, s’ha passat als 277 d’aquest curs 2025-2026, el que suposa una diferència de 73 infants i explica la reducció de línies i baixada de ràtios dels darrers anys. Aquest descens es preveu que vagi en augment i que el curs 2027-2028 s’estima que no arribaran als 230 els infants que començaran I3. Una realitat que suposa una diferència d’uns 120 infants respecte a les dades d’escolarització del 2020.
Davant la informació de la fusió, i seguint la línia dels reptes de ciutat sobre el futur educatiu de Ripollet, aquest dilluns ha arrencat des de la regidoria d’Educació una ronda formal de contactes, en aquest cas amb els portaveus dels grups polítics municipals, per recollir impressions i sobretot reflexionar sobre els reptes de l’educació a la ciutat.