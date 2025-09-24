Clam contra la fusió de dues escoles a Ripollet

Les AMPA de les escoles Anselm Clavé i Escursell i Bartolet de Ripollet esperen reunir-se amb el Departament d'Educació en el termini màxim de dues setmanes. Així ho han assegurat després de parlar fugaçment amb una inspectora dels Serveis Territorials que s'ha desplaçat al municipi per reunir-se amb la direcció de tots dos centres.
En la breu trobada, els responsables de l'AMPA asseguren que la responsable els ha emplaçat en una reunió per abordar l'escenari actual, i que duria a una fusió dels centres amb motiu de la baixada de natalitat. La comunitat dels dos centres remarquen que es tracta de dos llocs de complexitat i alta complexitat, motiu pel qual consideren que la proposta no seria beneficiosa. També va mostrar-se contrari a qualsevol unió el Govern local, que va expressar el seu rebuig a través d'un comunicat.
Concentració a les portes del centre
Mig centenar de persones, entre els quals docents i pares i mares d'alumnes, s'han concentrat davant del centre al punt pel migdia amb cartells i xiulets. Poc abans, estudiants de totes les edats han sortit a fora de l'escola per penjar dibuixos i cartes on exposaven els seus motius personals per oposar-se a canvis en el centre educatiu.
Poc després de les dotze, una representant dels Serveis Territorials d'Educació ha arribat al centre, on ha estat rebuda entre xiulets i crits en contra de la proposta d'unificació dels dos centres. Un cop dins, ella i la directora han cridat els representants de l'AMPA, i han mantingut una breu trobada a la porta mateixa d'accés.
"Ens ha citat a veure'ns amb els representants de les famílies afectades per trobar una solució o alternativa al tancament de les escoles", ha explicat el portaveu de l'AMPA, David Garcia. No obstant això, no han tancat una data. "Esperem que sigui en una o dues setmanes", ha afegit.
No obstant això, Garcia admet que un canvi al plantejament "està complicat". "Li he preguntat si es pot fer res, farem propostes i alternatives per evitar el tancament", ha destacat.
La situació ha sigut una sorpresa al municipi, si bé les retallades dels últims anys els deixaven entreveure que alguna cosa podria passar en un futur. Amb tot, no va ser fins dijous passat quan es van assabentar de les intencions d'Educació en un Consell Escolar d'urgència, on els van informar de la intenció del Departament a les dues escoles. La postura continua ferma: oposició frontal a qualsevol hipotètica fusió.