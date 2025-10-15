FOTOS | Més d'un miler de manifestants reclamen "un acord de pau real" a Gaza

Més d'un miler de persones s'han trobat a la plaça del Mercat Central per reivindicar la pau a Palestina i denunciar "el fals acord de pau que ens volen vendre", tal com exclamaven alguns dels assistents de la concentració. La plaça s'ha anat omplint a poc a poc i han anat arribant els manifestants, que no han volgut perdre's la cita per alçar la veu i visibilitzar el que està succeint a Gaza des de fa més de dos anys. L'Assemblea Estudiantil de Sabadell ha donat el tret de sortida amb la lectura d'un manifest: "Volem alçar la veu perquè la situació que s'està vivint no es pot silenciar. No és una guerra entre dos bàndols, és un genocidi de l'estat d'Israel", manifestaven dues joves de l'organització. "Fer vaga sortir al carrer i lluitar en contra del genocidi és un acte de dignitat. La neutralitat davant d'un genocidi és complicitat", han afegit.
La marxa ha anat avançant a poc a poc fins a la Creu Alta acompanyada de crits com "Gaza, Gaza, no estàs sola" o el que s'ha convertit en el lema de les manifestacions de suport a Palestina, "No és una guerra, és un genocidi". Bombes de fum, adhesius reivindicatius, banderes i pancartes han tallat durant minuts diversos carrers de Sabadell en senyal de protesta i de germanor amb les víctimes de Gaza. "Ens hem adherit a la vaga general perquè aquesta pau és un teatre i tothom hi hauria de ser", ha explicat la Clara Soley, professora de l'Institut Ferran Casablanca de Sabadell, que hi ha assistit juntament amb altres companys de professor. "És una qüestió de negoci evident", afegeix. D'altra banda, Daniel Marcos, representant del Comitè Solidari de Palestina a Sabadell, ha assegurat que "volem continuar reivindicant que Palestina encara no és lliure, tot i el fals acord de pau" i que "ha estat un xantatge suportat per diversos interessos econòmics".
Fotos de David Chao