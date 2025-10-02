La nostra comarca és plena d'espais amb solera que recorden el valor d'activitats del sector primari que avui potser es veuen com a dinàmiques del passat. Però no ho són. Les matèries primeres encara són la base d'aspectes tan importants en el nostre dia a dia actual com l'alimentació. Per això, el 4 i 5 d’octubre se celebra Benvinguts a Pagès La Festa, un cap de setmana en què explotacions agrícoles, espais culturals i restaurants de proximitat obren les portes de casa seva per a compartir amb els visitants el seu treball al camp, la pastura, la granja o l’obrador. L'objectiu, expressen els organitzadors, és mostrar l’origen de tot allò que mengem i visibilitzar qui hi ha darrere dels aliments que arriben a la taula, així com una oportunitat per apropar-se a les explotacions i omplir el rebost comprant directament als productors.
Un d'aquests llocs oberts al públic serà el Molí d'en Rata, a Ripollet, un dels darrers molins fariners en funcionament al Vallès Occidental. "La comarca sempre ha tingut una gran tradició de molins i aquest és un dels més icònics. Hem aconseguit que funcioni. Que la força de l'aigua mostri com funciona i com es transforma el cereal en farina", reivindica Elena Vilalta, tècnica de patrimoni i responsable del Centre d'Interpretació del Molí d'en Rata (CIP). Durant l'activitat de dissabte i diumenge a les onze del matí, les famílies coneixeran el funcionament d’un molí fariner hidràulic i s'acostaran per un dia a la vida quotidiana dels moliners que hi vivien. "Volem que experimentin i ho vegin de primera mà", detalla la treballadora sobre com s'aproximaran els assistents a la tasca dels flequers. Per això, hi haurà un taller per elaborar pa que les famílies es podran endur a casa. "És una manera de fer més atractiva la visita i que tothom pugui emportar-se allò que ha elaborat", sosté.
Benvinguts a Pagès és un projecte que va néixer el 2016 en el marc de la candidatura de Catalunya, Regió Europea de Gastronomia, impulsat al Vallès Occidental pel Consell Comarcal. "Fa molts anys que participem en la iniciativa i és un moment molt interessant per a aquells que volen submergir-se en espais com el molí per conèixer un lloc històric i molt important a la comarca", reitera Vilalta. El Molí d'en Rata no serà l'única opció per a visitar a l'entorn vallesà. L'oferta permetrà descobrir alguns secrets de la Masia Ca n'Oliveró de Castellbisbal, un espai del segle XVIII en una finca agrícola de llarga tradició pagesa i de cultiu ecològic; el projecte Geosmina de Terrassa sobre agricultura regenerativa i agroforestaria; a més de les visites guiades al museu de la pagesia de Castellbisbal, el parc Agrari de Can Gambús i Masia de Can Deu a Sabadell o altres espais de restauració.
Al conjunt de Catalunya, el cap de setmana de portes obertes a pagès compta amb la participació de més de cent explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres, allotjaments rurals i activitats paral·leles i la incorporació de petits elaboradors del país. Coincidint amb el desè aniversari, la festa es reivindica com una oportunitat de valorar la feina del sector i redescobrir d'on prové allò que ingerim. Una proposta de divulgació del món rural que es vol mostrar més vigent i essencial que mai.