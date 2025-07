Banc Sabadell va celebrar ahir dimarts, per primera vegada a Alacant, la reunió anual de consells consultius, trobades periòdiques que reuneixen els principals directius del banc amb representants empresarials i institucionals de tot Espanya per analitzar l'evolució econòmica local i explorar oportunitats de desenvolupament conjunt.

Hi van intervenir el president de l'entitat, Josep Oliu; el conseller delegat, César González-Bueno; el director financer, Sergio Palavecino; i el director general de Banca d'Empreses, Xarxa i Banca Privada, Carlos Ventura. La jornada, promoguda per Banc Sabadell, va incloure també una reunió amb accionistes minoritaris, en què es va exposar l'evolució recent del banc així com les seves perspectives futures.

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, va destacar que "la Comunitat Valenciana, i Alacant en particular, són essencials no només per al nostre present, sinó també per al nostre futur. Aquest territori és un motor de creixement econòmic que destaca pel seu esperit emprenedor i el seu gran potencial innovador. Des de Banc Sabadell, el nostre objectiu és continuar treballant colze a colze amb les empreses i la societat valenciana per impulsar i donar suport a projectes que generin ocupació, valor i desenvolupament sostenible a llarg termini".

Oliu va assegurar que Banc Sabadell "és un projecte sòlid i amb una gran capacitat per generar capital i augmentar la remuneració de manera recurrent als seus accionistes, que els pròxims dotze mesos s'elevarà fins als 3.800 milions d'euros". També va defensar que el Consell d'Administració del banc "va encertar en rebutjar les dues ofertes plantejades per BBVA", tant la de novembre 2020 com la d'abril de 2024, que posteriorment es va convertir en l'opa.

Per la seva banda, el conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno va explicar que la trajectòria de l'entitat des de finals de 2020 "ha estat espectacular, registrant rècord històric de beneficis, gràcies a l'execució decidida del full de ruta estratègic que ha transformat el banc".